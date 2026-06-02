Maja Rutkowski pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia. Przeszła dużą metamorfozę?

Początki związku Mai i Krzysztofa Rutkowskich

Maja Rutkowski jest czwartą żoną znanego detektywa. Uczucie między młodszą o 25 lat kobietą a Krzysztofem Rutkowskim narodziło się w 2012 roku. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce, gdy przyszła żona potrzebowała detektywistycznego wsparcia i zgłosiła się do niego o pomoc. Z czasem zaczęła pracować jako jego bliska współpracowniczka, a relacje zawodowe przerodziły się w miłość. Obecnie uchodzą za parę nierozłączną.

Rok 2013 przyniósł parze syna, Krzysztofa Juniora. Cztery lata później, w programie "Skandaliści", Krzysztof Rutkowski poprosił partnerkę o rękę. Choć początkowo Maja Pilch uznała to za chwyt marketingowy, w 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu podczas wystawnej uroczystości w Rozalinie pod Warszawą. Para ma w zwyczaju huczne świętowanie każdej rocznicy swojego związku.

Maja Rutkowski publikuje archiwalne zdjęcia

Dziś niewiele osób pamięta, że w przeszłości Maja Rutkowski robiła karierę w branży modowej. Swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. W Dniu Dziecka żona słynnego detektywa postanowiła zaprezentować swoim obserwatorom archiwalne zdjęcia. Fotografie ukazują ją w rozmaitych kreacjach, zarówno na wybiegach, jak i za kulisami pokazów.

Miejmy zawsze w sobie dziecko - napisała pod pokazem zdjęć.

Fani byli zachwyceni powrotem do przeszłości i w sekcji komentarzy pod zdjęciami Mai Rutkowski pojawiło się mnóstwo ciepłych słów.

Istnieją takie osoby, które niezależnie od wieku, wagi czy ubioru zawsze będą przyciągać spojrzenia ludzi; Niezmiennie piękna, nie zapominaj że masz też cudowną osobność; Pięknie wyglądałaś, ale teraz też pięknie wyglądasz jak wino które z każdym rokiem jest coraz lepsze - zachwycają się internauci.

