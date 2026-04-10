Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. Intymny koncert zagra Monika Urlik

Zabytkowe piwnice warszawskiego obiektu ponownie staną się areną dla kameralnego wydarzenia. Cykl koncertowy organizowany w tym miejscu wyróżnia się niezwykłą atmosferą, która skutecznie skraca dystans między sceną a widownią. Inicjatywa Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto przyciąga miłośników autentycznych emocji, oferując im bezpośredni kontakt ze sztuką w samym centrum stolicy.

Monika Urlik wystąpi w Warszawie. Koncert „Między Nami” w wyjątkowym miejscu

Występ zatytułowany „Między Nami” ma charakter niezwykle nastrojowy i stawia na stworzenie głębokiej więzi ze zgromadzoną widownią. Głównym założeniem jest wykreowanie poczucia bezpośredniego, osobistego spotkania z wokalistką, pozbawionego barier. Artystka zaprezentuje przede wszystkim własne kompozycje, które w szczery sposób dotykają fundamentalnych ludzkich doświadczeń, takich jak miłość, strata, nadzieja czy dojmująca tęsknota.

Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto - data

Poszczególne utwory stworzą spójną opowieść, naturalnie łączącą artystkę z osobami zgromadzonymi na widowni. Oprócz autorskiego materiału, w programie znajdą się również popularne piosenki zaprezentowane w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach, idealnie pasujących do charakteru wydarzenia. Na scenie Monice Urlik towarzyszyć będzie instrumentalista Michał Iwanek. Muzyczne spotkanie zaplanowano na 14 maja 2026 roku na godzinę 19:00 w podziemiach Hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej.

Kolejne wydarzenia z cyklu Live Music w Hotelu Bellotto

Majowy występ wokalistki to zaledwie jeden z elementów szerszego projektu, którego celem jest organizacja wysokiej jakości, kameralnych spotkań ze sztuką. Organizatorzy cyklu Live Music zapowiadają już kolejne koncerty w piwnicach warszawskiego hotelu. W niedalekiej przyszłości publiczność będzie miała okazję posłuchać innych twórców, gwarantujących różnorodne doznania muzyczne i utrzymanie niesamowitego klimatu tego miejsca.

Autor: Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto/ Materiały prasowe