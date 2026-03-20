Live Music w Hotelu Bellotto. Wyjątkowe koncerty w sercu Warszawy!

Muzyka na żywo w Hotelu Bellotto

Zabytkowe podziemia Hotelu Bellotto w centrum Warszawy otwierają się na nowe, muzyczne doznania. To właśnie w tych historycznych przestrzeniach zorganizowano nowy cykl koncertowy "Live Music", stworzony z myślą o poszukiwaczach autentycznych emocji. Organizatorzy stawiają na bliski, bezpośredni kontakt publiczności z artystami, oferując intymny klimat, którego próżno szukać w ogromnych halach widowiskowych. Każdy występ ma być niepowtarzalnym spotkaniem z kulturą w miejscu, które zazwyczaj jest niedostępne dla szerszego grona gości.

Co oferuje cykl Live Music w Warszawie?

"Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to nie tylko koncerty, ale także spotkania z niezwykłą atmosferą miejsca" – podkreślają organizatorzy.

Gospodarze zapowiadają wieczory wypełnione świetnymi dźwiękami, inspirującymi rozmowami i unikalnym klimatem podziemnych przestrzeni. Nowa inicjatywa ma stanowić istotny punkt na kulturalnej mapie stolicy, gwarantując słuchaczom wysoką jakość artystyczną i mnóstwo emocji.

Martyna "DIULI" Pawłowska otworzy cykl koncertów

Inauguracyjny występ z serii "Live Music" zaplanowano na wtorek, 26 marca o godzinie 19:00. Jako pierwsza przed publicznością zaprezentuje się Martyna „DIULI” Pawłowska, wokalistka znana z łączenia nowoczesnych brzmień z dużą dawką emocji i delikatności. Artystka zaśpiewa popularne utwory w intymnej, trzyosobowej aranżacji, przy dźwiękach gitary akustycznej i elektrycznego pianina. Szykuje się wyjątkowy wieczór w ukrytych zazwyczaj piwnicach pałacu Bellotto. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, należy jednak pamiętać, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.