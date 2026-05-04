Celine Dion wygrała Eurowizję… dla Szwajcarii. Mało kto o tym pamięta

Jak Kanadyjka trafiła na eurowizyjną scenę?

Zapewne zastanawiasz się, dlaczego artystka urodzona w kanadyjskiej prowincji Quebec reprezentowała europejski kraj. Konkurs Piosenki Eurowizji, organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), posiada specyficzne zasady. Regulamin nie wymaga, aby wokalista posiadał obywatelstwo państwa, w którego barwach występuje. Kluczowe jest to, aby krajowy nadawca oficjalnie zgłosił dany utwór do rywalizacji.

W 1988 roku szwajcarska telewizja postanowiła postawić na dwudziestoletnią, wciąż stosunkowo mało znaną poza rynkiem frankofońskim Celine Dion. Zaśpiewała ona dramatyczną balladę „Ne partez pas sans moi”. Autorami utworu byli szwajcarscy obywatele – turecko-szwajcarski kompozytor Atilla Şereftuğ oraz autorka tekstów Nella Martinetti. To właśnie ich narodowość oraz spełnienie wymogów selekcji w pełni legitymizowały ten wybór w oczach organizatorów.

Najbardziej emocjonujące głosowanie w historii

Jeśli myślisz, że współczesne finały Eurowizji dostarczają wielu emocji, powinieneś zobaczyć to, co wydarzyło się 30 kwietnia 1988 roku w Dublinie. Głosowanie jury z poszczególnych państw zamieniło się w prawdziwy dreszczowiec. O zwycięstwo do samego końca walczyły dwa kraje: Szwajcaria z Celine Dion oraz Wielka Brytania, którą reprezentował Scott Fitzgerald z utworem „Go”.

Przed podaniem punktów z ostatniego państwa, którym była Jugosławia, na prowadzeniu znajdował się reprezentant Wielkiej Brytanii z dorobkiem 136 punktów. Szwajcaria traciła do niego pięć oczek. Jugosłowiańskie jury przyznało jednak 6 punktów Szwajcarii, a w swoim zestawieniu całkowicie pominęło Wielką Brytanię. Ostateczny wynik przeszedł do legendy konkursu.

Różnica zaledwie jednego punktu

Szwajcaria i Celine Dion zakończyli rywalizację z wynikiem 137 punktów. Wielka Brytania musiała zadowolić się drugim miejscem, gromadząc 136 punktów. Zwycięstwo przewagą zaledwie jednego punktu to do dziś jedna z najmniejszych różnic w historii finałów konkursu.

Ostatnie takie zwycięstwo na Eurowizji

Wiktoria Celine Dion zapisała się w annałach Konkursu Piosenki Eurowizji nie tylko za sprawą niezwykle zaciętej tabeli wyników. Piosenka „Ne partez pas sans moi” to z perspektywy czasu utwór historyczny. Do dziś pozostaje to ostatni przypadek, kiedy główną nagrodę zdobyła kompozycja wykonana w całości w języku francuskim.

Choć regulamin dotyczący języków wielokrotnie ulegał zmianom (w latach 1966–1972 oraz 1977–1998 wymagano od uczestników śpiewania w języku ojczystym), od 1999 roku wokaliści mają pełną dowolność. Od tamtej pory żaden w 100% francuskojęzyczny utwór nie powtórzył tego wyczynu. Sama Szwajcaria czekała na swoje kolejne zwycięstwo aż 36 lat. Dopiero w 2024 roku w Malmö ten sukces powtórzył Nemo z piosenką „The Code”, śpiewaną już w języku angielskim.

Trampolina do globalnej sławy

Dzisiejsza widownia często zapomina o tym telewizyjnym debiucie, ale dla Celine Dion wygrana w Irlandii okazała się absolutnym punktem zwrotnym w karierze. Przed 1988 rokiem piosenkarka była dobrze znana w Kanadzie i we Francji, jednak ogromny rynek anglosaski wciąż pozostawał dla niej niedostępny. Transmisja finału, obserwowana przez setki milionów widzów na całym świecie, natychmiast odmieniła jej losy.

Eurowizyjny triumf zapewnił jej bezcenną promocję na kontynencie europejskim, a wkrótce potem umożliwił podpisanie międzynarodowego kontraktu fonograficznego. Zaledwie dwa lata później światło dzienne ujrzał jej debiutancki, anglojęzyczny album zatytułowany „Unison”. Konkurs Piosenki Eurowizji spełnił więc swoje pierwotne założenie – stał się idealnym oknem na świat i pozwolił młodej wokalistce rozpocząć marsz po tytuł jednej z najlepiej sprzedających się artystek w historii muzyki.