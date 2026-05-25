Z tych dwóch miast pochodzą gwiazdy polskiej muzyki. Stamtąd wywodzą się Doda, Michał Szpak i inni

Branża rozrywkowa często kojarzy się z wielkimi miastami, które uchodzą za idealne środowisko dla rozwoju kariery. Praktyka pokazuje jednak, że artyści potrafią wybić się również z mniejszych miejscowości. Prawdziwa pasja i determinacja pozwalają osiągnąć sukces niezależnie od pochodzenia, a na mapie Polski wyróżniają się szczególnie dwa ośrodki, które stały się domem dla wielu znanych nazwisk.

Doda pochodzi z Ciechanowa. To stamtąd ruszyła do stolicy

Jedną z najjaśniejszych gwiazd pochodzących z Ciechanowa jest niewątpliwie Dorota Rabczewska, znana fanom jako Doda. Artystka wielokrotnie podkreślała w mediach, że wychowała się w skromnych warunkach i musiała w młodym wieku opuścić rodzinne miasto. Jej decyzja o wyjeździe do Warszawy podyktowana była chęcią walki o muzyczną karierę, co ostatecznie przyniosło jej ogromną rozpoznawalność i status ikony popkultury.

Ciechanów to jednak nie tylko Doda. Z tego samego miasta wywodzi się znany raper Quebonafide (Kuba Grabowski), a także wokalistka Alicja Szemplińska, która reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. Warto wspomnieć, że miejscowość ta wydała na świat również wybitne postaci spoza świata muzyki, takie jak językoznawca Jerzy Bralczyk, utytułowany kulomiot Tomasz Majewski oraz modelka Kasia Struss.

Podkarpackie Jasło. Stąd wywodzą się Ralph, Michał i Roksana

Kolejnym miastem, które może poszczycić się wybitnymi talentami, jest podkarpackie Jasło. To właśnie stamtąd pochodzą znani wokaliści o niezwykle barwnym wizerunku scenicznym – Michał Szpak i Ralph Kaminski. Co ciekawe, artyści ci są spokrewnieni, jednak zgodnie przyznają, że nie utrzymują ze sobą stałego ani bliskiego kontaktu.

Jasło to również rodzinne miasto młodej i utalentowanej Roksany Węgiel, która po zwycięstwie w "The Voice Kids" triumfowała na Eurowizji Junior, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek młodego pokolenia. Z Jasłem związany jest także obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski, Kamil Piątkowski.

