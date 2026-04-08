Kiedy pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki? Znamy szczegóły ostatniego pożegnania gwiazdy

Zmarła Aleksandra Zawieruszanka. Nie dożyła swoich 89. urodzin

Ceniona przed laty aktorka, Aleksandra Zawieruszanka, zmarła 29 marca 2026 roku, mając 88 lat. Artystka odeszła na zaledwie kilka dni przed swoimi 89. urodzinami. O jej śmierci poinformował Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. W ostatnich chwilach życia towarzyszył jej spokój i ciepła atmosfera.

Jej talent, wrażliwość i charyzma sceniczna zapadały widzom w pamięć, stając się znakiem rozpoznawczym aktorki. Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy na profilu skolimowskiego domu na Facebooku.

Kariera Aleksandry Zawieruszanki. Sukcesy i trudne chwile

Przyszła na świat 3 kwietnia 1937 roku i od wczesnej młodości czuła pociąg do sceny. Po szybkim ukończeniu edukacji aktorskiej jej kariera nabrała rozpędu w latach 60. i 70. Zyskała ogromną sympatię widzów dzięki występom w takich hitach jak "Stawka większa niż życie", "Rzeczpospolita babska" oraz "Wakacje z duchami". Swoją artystyczną drogę realizowała zarówno przed kamerą, jak i na deskach teatralnych, wiążąc się na ponad trzydzieści lat z Teatrem Narodowym.

Mimo sukcesów zawodowych i niezaprzeczalnego talentu, jej życie prywatne nie było pozbawione trosk. Zawieruszanka otwarcie przyznawała, że sława bywała dla niej przytłaczająca, a aktorstwo nie przynosiło jej całkowitego spełnienia. Prawdziwe oparcie i radość znajdowała w rodzinie – u boku męża Zdzisława Paprockiego i ich syna.

Swoje ostatnie 2,5 roku spędziła w Domu Artystów w Skolimowie. Choć jej pobyt tam nie trwał długo, mieszkańcy zapamiętali ją jako osobę niezwykle ciepłą i empatyczną.

Pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki. Data i miejsce ceremonii

Ustalono już termin ostatniego pożegnania aktorki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 9 kwietnia. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12:30 w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie, około 14:00, kondukt żałobny wyruszy spod głównej bramy na Powązki Wojskowe. Szczegóły ceremonii przekazał ksiądz Andrzej Luter.

