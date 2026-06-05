SuperJedynki 2026 rozdane. Znamy pełną listę laureatów kultowej nagrody TVP

Historia i zasady plebiscytu SuperJedynki na festiwalu w Opolu

Słynne statuetki wręczane na deskach opolskiego amfiteatru stanowią jedno z najwyższych wyróżnień na polskim rynku muzycznym. Zasady przyznawania nagród wielokrotnie ulegały pewnym transformacjom, jednak tradycyjnie honorowano głównych liderów branży. Laury trafiały zazwyczaj do wokalistek, wokalistów, najlepszych zespołów czy autorów najchętniej kupowanych płyt oraz twórców największych radiowych przebojów ostatnich miesięcy.

Zwycięzców wyłaniano poprzez SMS-y, co oddawało ostateczny werdykt bezpośrednio w ręce widzów i słuchaczy. Główna statuetka przypomina kształtem cyfrę jeden, która wprost nawiązuje do oficjalnego znaku graficznego stacji TVP1. Losy samego plebiscytu bywały bardzo burzliwe na przestrzeni minionych lat, a organizatorzy niejednokrotnie modyfikowali format koncertu lub czasowo go zawieszali. Mimo tych zawirowań nagroda nieustannie cieszy się ogromnym szacunkiem wśród przedstawicieli polskiego show-biznesu.

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Laureaci SuperJedynek 2026. Kto zdobył nagrody na deskach amfiteatru?

W 2026 roku legendarne opolskie nagrody muzyczne trafiły do rąk następujących wykonawców:

Afromental uhonorowano za unikalny wizerunek muzyczny i ogromne pokłady talentu.

Renata Przemyk otrzymała statuetkę za konsekwentne utrzymywanie swojego artystycznego charakteru.

Kombii nagrodzono za pół wieku obecności na scenie oraz tworzenie międzypokoleniowych przebojów .

. Dawid Kwiatkowski został doceniony za nieustanne poszukiwanie świeżych muzycznych dróg i inspiracji.

Luxtorpeda świętowała piętnastolecie wydania pierwszego krążka, który „tchnął nowe życie w polskiego rocka”.

Natalia Kukulska odebrała nagrodę za równe czterdzieści lat nieprzerwanej kariery wokalnej od czasów jej dziecięcego debiutu.

Ralph Kaminski został uhonorowany za dekadę od muzycznego startu, zaskakujące występy oraz bycie artystą kompletnym.

Nocny Kochanek zgarnął SuperJedynkę z okazji dziesięciolecia na rynku za humorystyczne podejście do muzyki, oryginalność i ogromny dystans.

Majka Jeżowska odebrała laur z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla za brak zmian oraz czterdzieści lat od premiery utworu „A ja wolę moją mamę”.

Dżem doceniono za cztery dekady od wydania kultowej płyty „Cegła” i nieprzerwane oddanie bluesowym rytmom.