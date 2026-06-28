Gwiazdy rozgrzały publiczność nad Zalewem Borki. Tłumy na koncercie Lata z Radiem i TVP

Tłumy mieszkańców bawiły się w Radomiu

Nad radomskim Zalewem Borki zorganizowano drugi w tym sezonie koncert z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Wydarzenie przyciągnęło rzesze mieszkańców, którzy spędzili sobotni wieczór na wspólnej zabawie. Przez wiele godzin ze sceny rozbrzmiewały największe przeboje, a publiczność mogła podziwiać popisy wokalne cenionych artystów polskiej estrady.

Przed zgromadzonymi pod sceną zaprezentowała się plejada gwiazd, reprezentująca różne pokolenia muzyczne. Wśród wykonawców pojawili się m.in. Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Halina Młynkova, Kasia Moś, Viki Gabor oraz duet Kuba i Kuba. Ponadto, radomianie mogli usłyszeć takich artystów jak Liber, KSU, Jary Oddział Zamknięty, Jan Majewski, Natalia Kukulska, Ania Karwan, Staszek Kukulski i Izabela Płóciennik.

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Przeboje pop i mocne rockowe granie

Program sobotniego koncertu obfitował w ogromną różnorodność gatunkową. Choć na scenie królowała popowa rozrywka, fani mocniejszych brzmień także mieli powody do radości. Ogromny aplauz wywołały rockowe formacje KSU oraz Jary Oddział Zamknięty, przypominając zebranym o swojej bogatej i wieloletniej historii na polskiej scenie muzycznej.

Jednym z najgoręcej przyjętych punktów imprezy był występ Varius Manx z Kasią Stankiewicz, podczas którego zabrzmiał legendarny "Orła cień". Ponadczasowy hit porwał do śpiewu całą radomską publiczność zgromadzoną nad Zalewem Borki.

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Staszek Kukulski w coverze Michaela Jacksona

Uwagę widzów z pewnością przykuł również Staszek Kukulski, który zaserwował fanom własną interpretację znanego utworu Michaela Jacksona. Młody wokalista wykazał się na scenie niesamowitą charyzmą i energią, co natychmiast przełożyło się na entuzjastyczną reakcję zgromadzonych.

Rolę prowadzących sobotnie wydarzenie powierzono trójce doświadczonych prezenterów. Na scenie pojawili się Marta Surnik, Grzegorz Dobek oraz Roman Czejarek.

Zakopane to kolejny przystanek trasy

Karuzela muzyczna pod szyldem "Lata z Radiem i Telewizją Polską" jedzie dalej. Następny plenerowy koncert odbędzie się już 4 lipca, a tym razem artyści zawitają do Zakopanego, oferując kolejną dawkę letniej, muzycznej zabawy.

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Quiz. Największe polskie przeboje lat 90. Jak dobrze pamiętasz te piosenki? Pytanie 1 z 15 Który zespół wykonywał przebój „Długość dźwięku samotności”? Myslovitz Republika Budka Suflera Następne pytanie