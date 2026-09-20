Zaskakujący finał 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnał się znany uczestnik

Stacja Polsat emituje obecnie 19. odsłonę popularnego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W walce o nagrodę pieniężną oraz statuetkę Kryształowej Kuli początkowo brało udział dwanaście par. Po drugim odcinku nadszedł czas na pierwsze eliminacje, które pozbawiły marzeń o zwycięstwie pierwszych uczestników. Z kim widzowie musieli pożegnać się po 3. odcinku?

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"Taniec z Gwiazdami". Maryla Rodowicz gwiazdą wieczoru

Tematem przewodnim trzeciej odsłony programu była "Maryla Night", podczas której oddano hołd dorobkowi artystycznemu Maryli Rodowicz. Sama piosenkarka zaszczyciła studio swoją obecnością na żywo, zajmując miejsce wśród jurorów i wykonując na scenie swoje największe hity, stanowiące tło dla tanecznych popisów.

Uczestnicy zaprezentowali układy choreograficzne do odświeżonych wersji takich klasyków jak m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" czy "Remedium".

Wyniki i punkty za 3. odcinek "Tańca z Gwiazdami" z 20.09.2026

Po eliminacji Moniki Borzym i Michała Kassina w minionym tygodniu, na parkiecie rywalizację kontynuowali:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Szczegółowa punktacja po 3. odcinku (20.09.2026):

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,

Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,

Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,

Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.

Kto pożegnał się z programem "Taniec z Gwiazdami" 20.09.2026?

Po zsumowaniu głosów od widzów i not przyznanych przez jurorów, z tanecznym show odpadli Matteo Brunetti oraz Izabela Skierska.

W następnym odcinku rywalizację podejmą następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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