Julinek Park budzi się po zimie. Otwarcie sezonu 2026 w Światowym Dniu Cyrku!

Inauguracyjny weekend w położonym niedaleko Warszawy obiekcie upłynie pod znakiem prawdziwego cyrkowego święta. Goście odwiedzający Julinek Park będą mogli podziwiać popisy, które zapewnią wyjątkową atmosferę. Organizatorzy przygotowali bogaty harmonogram obejmujący angażujące zabawy dla całych rodzin oraz specjalne warsztaty pozwalające spróbować własnych sił w cyrkowych dyscyplinach. To doskonała okazja dla wszystkich osób poszukujących aktywnego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń w beztroskim klimacie.

Światowy Dzień Cyrku - 18 kwietnia. Na wielkie święto zaprasza Julinek Park

Oferta w Julinek Parku obejmuje szeroki wachlarz atrakcji, począwszy od imponujących pokazów, przez zajęcia rozwijające sprawność fizyczną i kreatywność, aż po zadania integrujące całe rodziny. To świetne rozwiązanie zarówno dla zwolenników ruchu, jak i miłośników miejsc o niepowtarzalnym charakterze. W dniach 18-19 kwietnia teren obiektu przeobrazi się w tętniącą życiem arenę pełną fascynujących widowisk. Odwiedzający mogą liczyć na najwyższy poziom rozrywki. Warto przypomnieć, że dokładnie 18 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Cyrku, czyli międzynarodowe święto zainicjowane przed laty przez Federation Mondiale du Cirque.

„Ten sezon będzie dla nas wyjątkowy, bo jeszcze mocniej wracamy do naszych korzeni i tego, co w Julinku najważniejsze – cyrkowych emocji, które łączą pokolenia. Start w Światowy Dzień Cyrku nie jest przypadkiem – chcemy w ten sposób podkreślić tożsamość Julinka i zaprosić gości do wspólnego świętowania w miejscu, gdzie cyrk żyje na co dzień, nie tylko od święta” – powiedziała Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park.

5

Koniec zimowej przerwy. Julinek Park powraca z nową energią

Otwarcie nowego sezonu w tym popularnym parku rozrywki to znacznie więcej niż tylko wznowienie działalności po kilkumiesięcznej pauzie. Wraz z nadejściem wiosny to wyjątkowe miejsce ponownie wypełni się muzyką, gwarem bawiących się dzieci i magiczną, cyrkową atmosferą, która na długo zapada w pamięć odwiedzających. Zaplanowany na 18 i 19 kwietnia weekend stanowi idealną okazję, aby ponownie zawitać do obiektu lub odkryć go po raz pierwszy. Pełny harmonogram zaplanowanych wydarzeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.julinek.com.pl. Czas na Julinek – czas, który zostaje w pamięci.