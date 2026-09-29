Jesień dopiero się zaczęła, a Roxie już nagrała dla niej ścieżkę dźwiękową. Zrobiła to w mężem

Utwór jest również kolejnym wspólnym projektem Roxie i Kevina Mgleja. Małżonkowie znaleźli się wśród autorów muzyki i tekstu, a następnie wspólnie pracowali przy realizacji teledysku. Zdjęcia powstały w Stanach Zjednoczonych, gdzie para łączyła wypoczynek z pracą nad kolejnymi muzycznymi projektami.

Roxie i Kevin Mglej napisali piosenkę razem

„Jesień trwa (bez końca)” jest efektem pracy czterech osób. Muzykę stworzyli Roksana Węgiel-Mglej, Kevin Mglej, Bartek Marszałek i Piotr Zborowski. Ta sama czwórka odpowiada również za słowa piosenki. Produkcją oraz miksem zajęli się Marszałek i Zborowski, działający jako duet MIZE. Nie jest to więc utwór jedynie wykonywany przez Roxie. Wokalistka uczestniczyła w całym procesie twórczym – od napisania melodii i tekstu po opracowanie pomysłu na towarzyszące nagraniu obrazy.

Piosenka opowiada o bliskości, poczuciu bezpieczeństwa i pragnieniu, aby wspólne chwile trwały jak najdłużej. Jesień nie jest w niej ponurą porą roku, lecz tłem dla relacji, w której świat zewnętrzny schodzi na dalszy plan. Trudno nie odczytywać utworu jako osobistego, skoro Roxie stworzyła go wspólnie z mężem. Sama artystka nie ogłosiła jednak, że tekst należy traktować jako dosłowny zapis ich małżeństwa. Piosenka pozostaje na tyle uniwersalna, aby słuchacze mogli odnaleźć w niej własne doświadczenia.

Roxie wystąpiła w teledysku w białej sukni

Uwagę zwraca również oprawa wizualna singla. Na okładce oraz w teledysku Roxie pojawia się w długiej białej sukni. Kreacja może przywoływać skojarzenia ze strojem ślubnym, ale została pokazana w zupełnie innym otoczeniu – na plaży i wśród nadmorskich krajobrazów. Zdjęcia zrealizowano w Hamptons, popularnym wypoczynkowym regionie położonym na wschodnim krańcu Long Island. To właśnie tam wielu mieszkańców Nowego Jorku ucieka latem od miejskiego zgiełku.

Za reżyserię klipu odpowiadają Roksana Węgiel-Mglej, Kevin Mglej, Dawid Ziemba oraz Karolina Wierzbicka. Autorem zdjęć jest Eric Durkin. Wokalistka nie tylko wystąpiła więc przed kamerą, lecz także współdecydowała o wizualnym kształcie całego projektu. Romantyczny obraz nie jest dosłowną ilustracją jesieni. Zamiast opadających liści, swetrów i deszczowych ulic pojawiają się nadmorska przestrzeń, wiatr oraz jasne, niemal letnie kadry. Jesienny klimat tworzą przede wszystkim nostalgia i wyciszenie.

Roxie ogłosiła premierę prosto z Nowego Jorku

Informację o premierze Roxie przekazała fanom podczas pobytu w Nowym Jorku. Przyznała wtedy, że sama jest „jesieniarą” i chciałaby, aby nowa piosenka towarzyszyła słuchaczom przez całą nadchodzącą porę roku. Pobyt w Stanach Zjednoczonych nie ograniczał się do kręcenia teledysku. Wokalistka spotkała się również z Jerrym Wondą, cenionym producentem, który pracował między innymi z Fugees, Whitney Houston, Shakirą, Destiny’s Child, Justinem Bieberem i Sinéad O’Connor.

Roxie pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia ze studia, ale nie ujawniła jeszcze, czy spotkanie zakończy się muzyczną współpracą. Sama obecność u boku tak doświadczonego producenta może jednak sugerować, że artystka myśli już o kolejnych projektach wykraczających poza polski rynek.

„Jesień trwa” rozwija brzmienie albumu „Błękit”

Nowy singiel pojawił się zaledwie kilka miesięcy po premierze trzeciego albumu Roxie. „Błękit” ukazał się 19 czerwca 2026 roku i pokazał bardziej dojrzałe, melodyjne oblicze wokalistki. Na płycie znalazły się między innymi utwory „Codzienność (Pamiętaj nas)”, „Dom”, „Na szeroką wodę” oraz nagrane z White’em 2115 „Chciałam Ciebie więcej”. Album połączył radiowy pop z osobistymi tekstami i bardziej rozbudowaną produkcją.

„Jesień trwa (bez końca)” podąża w podobnym kierunku. Nie rozpoczyna gwałtownej muzycznej rewolucji, lecz konsekwentnie buduje nowy etap kariery artystki. Roxie pozostaje przy przystępnej melodii, ale coraz wyraźniej zaznacza swój udział w pisaniu, produkcji koncepcji oraz tworzeniu teledysków. Nowa piosenka pojawiła się dokładnie na początku kalendarzowej jesieni. Roxie zadbała więc o to, aby tytuł, klimat i termin premiery pracowały wspólnie. Czy utwór będzie towarzyszył słuchaczom aż do zimy? Pierwsze dni po premierze pokazują, że artystka znalazła dobry moment na rozpoczęcie swojej jesiennej ery.

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