Ilona Felicjańska zdecydowała się na operację. Chodzi o wycięcie powiek

Ilona Felicjańska planuje blefaroplastykę powiek

Coraz więcej osób decyduje się na blefaroplastykę, czyli chirurgiczną korektę powiek. W tym gronie znalazła się Ilona Felicjańska, była modelka i uczestniczka najnowszej odsłony programu "Królowe przetrwania". W mediach społecznościowych udostępniła wideo z wizyty u specjalisty. Tego typu konsultacje służą omówieniu spodziewanych rezultatów, realnych do uzyskania efektów oraz przebiegu rekonwalescencji po zabiegu.

Należy podkreślić, że redukcja nadmiaru skóry na powiekach ma znaczenie nie tylko estetyczne. Opadające powieki mogą ograniczać pole widzenia, co bywa uciążliwe, zwłaszcza dla osób prowadzących pojazdy. Z tego względu w Polsce operacja ta jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w uzasadnionych medycznie przypadkach.

Świat jest piękny i dużo mam jeszcze do zobaczenia. Dlatego chcę zwiększyć zakres swojego widzenia. W tym wlaśnie celu odbyłam wczoraj bardzo szczegółową rozmowę ze specjalistami. Blefaroplastyka powiek (plastyka powiek) to małoinwazyjny zabieg chirurgiczny usuwający nadmiar zwiotczałej skóry, tkanki tłuszczowej oraz fragmenty mięśnia z okolic oczu. Celem jest odmłodzenie spojrzenia, usunięcie opadających powiek („worków”) oraz poprawa pola widzenia. Efekty obejmują wygładzenie skóry i redukcję zmarszczek. Takie pożyteczne z przyjemnym zarazem. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego zabiegu? Macie w tym temacie własne doświadczenia?

– przekazała Ilona Felicjańska na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Jakie inne gwiazdy wycinały powieki?

Felicjańska dołącza do sporego grona znanych osób, które otwarcie mówią o poddaniu się blefaroplastyce. Niedawno podobnym doświadczeniem podzieliła się Monika Jarosińska, również występująca w "Królowych przetrwania".

Coraz gorzej widziałam. Byłam na konsultacji u chirurga okulisty i on też stwierdził, że nadmiar skóry nad okiem należy usunąć. Cieszę się, że będzie mi się lepiej funkcjonowało, bo ostatnimi czasy bardzo mrużyłam oczy. Wiadomo, PESEL robi swoje

– mówiła wówczas Jarosińska.

Zabiegowi korekty powiek poddała się także znana projektantka Ewa Minge. Do operacji tego typu przyznały się również inne znane osobistości polskiego show-biznesu, m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Odeta Moro, Anna Powierza czy Rafał Mroczek.