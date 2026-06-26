Hanna Bieluszko opowiedziała o chorobie. W jakim jest dzisiaj stanie?

Aktorka Hanna Bieluszko zmaga się z poważną chorobą

Hanna Bieluszko, 71-letnia aktorka znana z wielu ról teatralnych i filmowych, zmuszona była zawiesić swoją aktywność zawodową z powodu problemów zdrowotnych. Informację o jej chorobie początkiem kwietnia jako pierwsi podali przyjaciele z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie artystka pracuje od lat 90. Ich komunikat spotkał się z ogromnym odzewem i lawiną wsparcia ze strony fanów.

Gwiazda przez dłuższy czas nie wypowiadała się o swoim stanie. Prawdę wyjawiła kilka tygodni później. Okazało się, że w 2023 roku zdiagnozowano u niej nowotwór jelita grubego. Choć przeszła operację ratującą życie, jej konsekwencje były bardzo poważne. Zmagała się z porażeniem nerwu i częściowym paraliżem nogi, co wymagało pobytu w specjalistycznym ośrodku, rehabilitacji oraz wycieńczającej terapii onkologicznej, która wpłynęła na jej stan fizyczny i psychiczny.

Niedawno Hanna Bieluszko udzieliła wywiadu w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie opowiedziała o przebiegu leczenia. Podzieliła się dramatycznymi szczegółami, wspominając momenty, gdy lekarze przygotowywali jej rodzinę na jej odejście. Sama przyznała w rozmowie, że bywało niezwykle ciężko.

Odbyłam operację i czekałam na chemię. Zaczęłam chemię, a potem się okazało, że coś się dzieje bardzo niedobrego w tym moim brzuchu, a potem już nie pamiętam... Miałam taki moment, że nie wiadomo było, czy przeżyję. No... przeżyłam - powiedziała gwiazda.

Hanna Bieluszko czeka na kolejną operację

Mimo dramatycznych przeżyć i wycieńczającego leczenia aktorka wierzy, że uda jej się wrócić na scenę. Zanim to jednak nastąpi, czeka ją jeszcze jeden zabieg chirurgiczny. Zanim do niego dojdzie, organizm 71-latki musi się zregenerować. Obecnie Hanna Bieluszko odżywia się przez stomię w celu odbudowania sił i poprawy stanu odżywienia.

W walce z chorobą artystka może polegać na swoich najbliższych. Stale towarzyszy jej mąż Jerzy, a córka specjalnie wróciła z Hiszpanii do Polski, by być przy matce. Ogromnym wsparciem są także znajomi z teatru, którzy wyczekują jej powrotu na deski sceniczne.

Ja się uśmiecham cały czas. No co, będę płakać, krzyczeć, rozpaczać, dlaczego ja... Na szczęście w tej całej upiornej sytuacji miałam i mam takie wsparcie. Mam wsparcie, pomoc ze strony mojego teatru, mojego dyrektora oczywiście, wielu kolegów, więc nie czuję się osamotniona. Właśnie moja córka mi opowiadała, że jak byłam odklejona od rzeczywistości, dwie rzeczy mnie uruchamiały: rozmowa o teatrze, a drugi temat to mój mąż. Jak powiedziała "Jurek", to ja reagowałam: "Gdzie jest Jurek?" - wyznała Bieluszko.

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