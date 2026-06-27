Grażyna Barszczewska olśniewa formą. Aktorka z "Kariery Nikodema Dyzmy" ma już 79 lat

Grażyna Barszczewska i jej rola w serialu Kariera Nikodema Dyzmy

Od samego początku artystka przyciągała spojrzenia nieprzeciętną urodą, która idealnie współgrała z jej niesamowitym warsztatem aktorskim. Największą rozpoznawalność w całym kraju zapewniła jej niezapomniana kreacja Niny Ponimirskiej w kultowej produkcji z 1980 roku. Kiedy "Kariera Nikodema Dyzmy" zadebiutowała w telewizji, widownia z miejsca uległa urokowi tajemniczej blondynki o magnetyzującym spojrzeniu. Zyskała wówczas miano jednej z najatrakcyjniejszych kobiet polskiego show-biznesu. Choć przed występem w tym legendarnym formacie pracowała w zawodzie od dziesięciu lat, to właśnie ten telewizyjny hit najmocniej zapisał się w pamięci odbiorców.

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Dorobek artystyczny i wiek Grażyny Barszczewskiej

Telewizyjna gwiazda udowodniła jednak, że jej możliwości wykraczają daleko poza typowe role naiwnych amantek. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej odebrała w 1970 roku i niemal natychmiast potwierdziła swoją artystyczną elastyczność. Jej kariera rozpoczęła się w nowohuckim Teatrze Ludowym, by później na długie lata przenieść się do stołecznego Teatru Ateneum. Od początku lat osiemdziesiątych aktorka zasila z kolei zespół Teatru Polskiego. Bilans jej imponujących, zawodowych osiągnięć zamyka się w ponad dwustu kreacjach scenicznych, kinowych, radiowych i telewizyjnych.

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Urodzona 1 maja 1947 roku artystka, mimo upływu czasu i zbliżających się wielkimi krokami osiemdziesiątych urodzin, niezmiennie urzeka klasą. Na oficjalnych bankietach i galach prezentuje perfekcyjnie dobrane stylizacje, a jej świetna forma i radosny wyraz twarzy przyciągają uwagę fotoreporterów. Wielbiciele talentu aktorki wielokrotnie zaznaczają w internetowych komentarzach, że proces starzenia przechodzi z ogromną godnością, będąc absolutnym uosobieniem ponadczasowego wdzięku i kobiecej elegancji.

Pod koniec czerwca zasłużona artystka uczestniczyła w dwudziestej piątej edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry". Podczas prestiżowego wydarzenia gwiazda zachwycała młodzieńczą energią oraz nieskazitelnym, szykownym strojem. Aktorka bardzo chętnie stawała przed obiektywami aparatów, po raz kolejny czarując wszystkich zgromadzonych swoim promiennym uśmiechem.

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