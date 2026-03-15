Dorota Chotecka kończy 60 lat. Żona Radosława Pazury opublikowała wyjątkowe zdjęcie

60. urodziny Doroty Choteckiej. Aktorka pokazała archiwalne zdjęcie

Z okazji okrągłego jubileuszu gwiazda polskich seriali postanowiła zamieścić w sieci wyjątkowy kadr ze swojej młodości. Udostępniona na profilu instagramowym fotografia została opatrzona bardzo osobistym komentarzem.

Życzę sobie, żeby w moim życiu na nic nie było za późno. Happy birthday to me!

Te wymowne słowa Doroty Choteckiej błyskawicznie wywołały reakcję internautów. Komentujący profil artystki miłośnicy jej talentu natychmiast ruszyli ze składaniem serdecznych życzeń.

Dorota Chotecka o upływie czasu. Gwiazda nie ukrywa swojego podejścia

Żona Radosława Pazury udzieliła wywiadu portalowi TVN, gdzie wprost opowiedziała o swoim chłodnym stosunku do starzenia się. Aktorka całkowicie odrzuca strach przed kolejnymi latami i zachowuje ogromny dystans do naturalnych procesów. Gwiazda doszła z czasem do wniosku o braku konieczności ciągłego udowadniania czegokolwiek światu.

Zdałam sobie sprawę, że nie muszę już zabiegać o większość rzeczy. Uważam się za osobę wygraną, ponieważ nigdy nie goniłam za młodością. Ona przemija, a ja jestem pogodzona ze swoim życiem.

Jak wyznała portalowi TVN.pl Dorota Chotecka, pełna zgoda na własny wygląd absolutnie nie oznacza zaniedbywania ciała. Artystka bardzo mocno podkreśla konieczność utrzymywania dobrej kondycji fizycznej niezależnie od metryki.

Nie zwalnia mnie to z obowiązku dbania o siebie i regularnych ćwiczeń, które przynoszą efekty na deskach teatru.

W ten sposób gwiazda wyjaśniła swój sekret na zachowanie doskonałej sprawności podczas wymagających występów na scenie. Wymagająca praca przed publicznością motywuje ją do regularnego wysiłku i ciągłej pracy nad sobą.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Rodzina daje aktorce największą siłę

Popularna artystka zbudowała stabilne życie nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale przede wszystkim w sferze prywatnej. Szczęśliwe małżeństwo z Radosławem Pazurą oraz wychowywanie dziewiętnastoletniej córki Klary stanowią dla niej fundament codziennego funkcjonowania. To właśnie wsparcie ze strony najbliższych osób napędza ją do podejmowania kolejnych wyzwań.

Przeglądam się w oczach mojego męża i widzę, że życie rodzinne mnie uskrzydla. Jest łatwiej, gdy ma się obok kochających i wspierających ludzi. Miłość daje mi napęd do wszystkiego.

Podsumowała aktorka w rozmowie z serwisem TVN.pl, jednoznacznie wskazując na priorytety w swoim obecnym życiu. Gwiazda udowadnia swoim przykładem ogromną wartość budowania silnych relacji z najbliższymi członkami rodziny.