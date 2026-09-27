Irena Santor szczerze o swoim majątku. Ikona polskiej piosenki nie opływa w luksusy

Początki kariery Ireny Santor i legendarne występy w zespole Mazowsze

W grudniu 1934 roku na świat przyszła jedna z największych gwiazd polskiej estrady. Kariera Ireny Santorzaczęła się w wieku nastoletnim, kiedy to szkolna nauczycielka zorganizowała dla niej próbne przesłuchanie u poznańskiego dyrygenta operowego. Muzyk z miejsca docenił ogromny talent wokalny młodej dziewczyny i skierował ją do Tadeusza Sygietyńskiego, twórcy słynnego zespołu "Mazowsze". Dzięki tej rekomendacji w latach 1951-1959 artystka mogła szlifować swój warsztat jako główna solistka kultowej grupy ludowej.

Schyłek lat pięćdziesiątych przyniósł przełom, ponieważ gwiazda zdecydowała się na regularne występy pod własnym nazwiskiem. Błyskawicznie zdobyła serca publiczności, a ta ogromna sympatia słuchaczy utrzymuje się do czasów współczesnych. Przez kilkadziesiąt lat nieprzerwanej obecności na scenie zgarnęła mnóstwo najbardziej cenionych nagród branżowych. Krystalicznie czysty wokal piosenkarki zachwycał bywalców największych sal koncertowych, a sama wokalistka zawsze ujmowała ludzi swoją niezwykłą elegancją, szczerym optymizmem oraz ogromną klasą.

Ostatnie miesiące minęły gwieździe pod znakiem uroczystych obchodów okrągłych, dziewięćdziesiątych urodzin, połączonych z cyklem pożegnalnych spotkań z publicznością. Choć całkowicie zrezygnowała z występów wokalnych na żywo, chętnie dzieliła się z fanami fascynującymi anegdotami ze swojej długiej drogi artystycznej. Mimo oficjalnego zakończenia kariery estradowej wokalistka nie zamierza rezygnować z życia publicznego i wciąż chętnie gości na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych oraz prestiżowych spotkaniach towarzyskich.

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Majątek Ireny Santor. Piosenkarka ujawnia prawdę o swoich finansach na emeryturze

Wielu obserwatorów zakłada, że siedemdziesiąt lat nieprzerwanych sukcesów scenicznych przełożyło się na gigantyczne oszczędności, gwarantujące gwieździe opływanie w luksusy podczas jesieni życia. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna, co wokalistka osobiście wyjaśniła uczestnikom niedawnego spotkania autorskiego. Gwiazda poruszyła temat swoich prywatnych finansów podczas uroczystej premiery książki pod tytułem "Twoja (Anty) Bucket Lista", której autorami są Jolanta Kwaśniewska oraz Jakub B. Bączek.

Nie dorobiłam się żadnego majątku. To zabrzmi nieprawdziwie, ale nie mam takich wielkich potrzeb. Nie chciałabym mieć Rolls-Royce'a, nie chciałabym mieć pałacu. Naprawdę nie. Jestem za naturą małych potrzeb, ale takich, żeby mi starczyło na życie. No i na kawę koniecznie - mówiła podczas spotkania.

Podczas tego samego wydarzenia Irena Santor otwarcie zaznaczyła, że nigdy w życiu nie goniła za bogactwem ani materialnym przepychem. Zdecydowanie wyżej ceni sobie chwile spędzane w gronie najbliższej rodziny, a także drobne przyjemności nadające sens codziennemu funkcjonowaniu. Piosenkarka czerpie satysfakcję ze zwyczajnych momentów i ma pełną świadomość upływającego nieubłaganie czasu. Właśnie dlatego zrezygnowała z tworzenia dalekosiężnych planów na przyszłość, koncentrując się na docenianiu tego, co przynosi jej każdy kolejny dzień.

„Mam świadomość mojego przemijania i akceptuję to przemijanie. Chciałabym, żeby ono trwało jak najdłużej” - podsumowała legendarna piosenkarka podczas swojej wypowiedzi.

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