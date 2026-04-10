Była partnerka Rutkowskiego ujawnia kulisy rozprawy sądowej. Co z jej obecnym związkiem?

Krzysztof Rutkowski w sądzie z byłą partnerką i synem. Walczą o wyższe alimenty

Niedawno Krzysztof Rutkowski, jego dawna partnerka Natasha Zych oraz ich syn Aleksander spotkali się na sali sądowej. Warto przypomnieć, że słynny detektyw przez długi czas stanowczo zaprzeczał zarówno relacji z Zych, jak i swojemu ojcostwu. Kobieta doprowadziła w końcu do wykonania testów DNA. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że to właśnie on jest biologicznym ojcem Aleksandra.

Sąd ustalił wówczas wysokość alimentów – Rutkowski został zobowiązany do płacenia 2 tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie chłopca, a także 12 tysięcy złotych rocznie na jego edukację. Sytuacja ta pozostawała niezmienna przez dekadę. Teraz jednak, gdy Aleksander ma już 16 lat, jego matka zdecydowała się zawalczyć o podwyższenie świadczeń. Argumentują to rosnącymi potrzebami nastolatka oraz luksusowym życiem, jakie publicznie prezentuje drugie dziecko detektywa, Krzysztof Junior.

Jakim majątkiem dysponuje Krzysztof Rutkowski? Twierdzi, że nie ma prawie nic

Huczna komunijna impreza, na którą wydano pół miliona złotych, auto podarowane Juniorowi, zagraniczne nieruchomości i markowe ubrania – to wszystko sugeruje, że Krzysztof Rutkowski, jego żona Maja oraz ich wspólny syn żyją w opływającym w luksusy świecie, nie martwiąc się o finanse.

Jednak w trakcie środowej rozprawy sądowej Krzysztof Rutkowski zadeklarował, że na swoim koncie bankowym posiada zaledwie 6 tysięcy złotych. Dodał również, że wszelkie dobra luksusowe otrzymuje wyłącznie w ramach współpracy barterowej. Czy sąd uwierzy w te zapewnienia? Czas pokaże. Tymczasem światło dzienne ujrzały zaskakujące kulisy tego, co działo się podczas posiedzenia.

Natasha Zych o zachowaniu Rutkowskiego na rozprawie

- Krzysztof zamiast pytać o sprawy związane z wychowaniem, utrzymywaniem syna, mnie pytał o mojego partnera. Nie o utrzymanie dziecka, a moje związki. Sąd nawet w pewnym momencie stwierdził, że Rutkowski chyba ma „deficyt kontaktów z byłą”. Chyba tęskni? Wychodzi na to, że mu mnie brakuje… chyba nawet po latach te dziwną słabość do mnie musi mieć.

– wyznała w rozmowie z „Super Expressem” Natasha Zych. Wygląda na to, że emocje między byłą parą wciąż nie opadły. Z kolei Krzysztof Rutkowski oskarża dawną partnerkę o to, że uczy ich syna wyłudzania pieniędzy. Co więcej, sam domaga się obniżenia kwoty alimentów do zaledwie 1 tysiąca złotych miesięcznie.

