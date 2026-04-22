Bonaventura wystąpi na Live Music. Wyjątkowy koncert w podziemiach Hotelu Bellotto

Cykl Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to idealne rozwiązanie dla osób pragnących nie tylko usłyszeć koncert, ale poczuć autentyczne emocje w nietypowym otoczeniu zlokalizowanym w centrum Warszawy.

Bonaventura zagra 28 maja w Hotelu Bellotto

Już 28 maja w niezwykłej przestrzeni podziemi Hotelu Bellotto wystąpi Bonaventura. Ten wszechstronny wokalista i kompozytor od wielu lat kreuje własny styl, sprawnie łącząc elementy nowoczesne z klasyką. Szersza widownia mogła go poznać w programie telewizyjnym „Must Be The Music”, w którym wywalczył trzecie miejsce, zachwycając swoim wyjątkowym wokalem. Jego występy charakteryzują się intymnością i uniwersalnym przekazem, trafiającym w samo serce. W trakcie tego wydarzenia zaprezentowane zostaną kompozycje z jego dwóch płyt: debiutanckiego krążka „Bonaventura i jego ballady” oraz najświeższego wydawnictwa zatytułowanego „witaj, powiedz”. Będzie to z pewnością wieczór pełen szczerości, opowiadający o relacjach i odwadze do bycia sobą. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19:00, a miejscem wydarzenia jest Hotel Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. Kolejne muzyczne wydarzenia przed nami

Występ Bonaventury doskonale wpisuje się w główny zamysł całego cyklu, którego celem jest organizacja spotkań z muzyką na najwyższym poziomie w unikalnej atmosferze. Dzięki kameralnym warunkom i bezpośredniemu kontaktowi z muzykiem, każde takie wydarzenie w podziemiach Hotelu Bellotto staje się niezapomnianym przeżyciem.

Inicjatywa Live Music to seria koncertów, która z sukcesem zaznacza swoją obecność na kulturalnej mapie stolicy. Wydarzenia te przyciągają słuchaczy pragnących emocji i wysokiej jakości muzyki. Koncert Bonaventury to doskonała okazja, aby doświadczyć tej specyficznej formy muzycznych spotkań na żywo.

To oczywiście nie ostatnia taka inicjatywa w podziemiach Hotelu Bellotto. Organizatorzy mają w planach kolejne występy artystów o różnorodnych stylach muzycznych. Publiczność może spodziewać się jeszcze wielu interesujących koncertów w ramach tego projektu. Szczegóły można znaleźć na stronie hotelbellotto.pl.