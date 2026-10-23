Ania Karwan i Kuba Badach w poruszającym utworze. Wokalistka opowiada o stracie

Współpraca Ani Karwan i Kuby Badacha

Na to muzyczne spotkanie fani czekali długo. Ania Karwan zaprosiła do wspólnego projektu Kubę Badacha. Wokalistka od dawna chciała nagrać piosenkę z tym artystą. Wynikiem ich pracy jest utwór zatytułowany „Będę tu na Ciebie czekać”, poruszający tematykę przemijania, nadziei i skomplikowanych relacji międzyludzkich.

Nie przegap: Ania Karwan wydała nowy utwór. W teledysku wystąpiła m.in. Katarzyna Zielińska

Jak zdradza piosenkarka, proces twórczy był długi, a sama kompozycja znacząco się zmieniła. Pierwotny zamysł był zupełnie inny. Dopiero obecność Kuby Badacha nadała piosence głębszy wymiar.

Ania Karwan o ewolucji utworu

Piosenkarka przyznaje, że początkowy tekst opowiadał o parze, która zmęczona życiem wdaje się w drobne sprzeczki. Ania Karwan opowiedziała o procesie powstawania tego utworu.

„Początkowo, kiedy powstawała ta piosenka, byłam przekonana, że to historia dwojga ludzi, którzy zmęczeni codziennością i własnymi niepowodzeniami kłócą się o byle co. O bzdury. Każde z nich przeciąga linę na swoją stronę, próbując za wszelką cenę udowodnić swoją rację” – mówi Ania Karwan. Jak dodaje, z czasem zrozumiała, że siła tkwi w czymś zupełnie innym. „Wszystko, co nas otacza, jest tak kruche, że czasem trzeba się po prostu zatrzymać i odpuścić. Bo być może dopiero wtedy odkrywamy, że właśnie w odpuszczaniu tkwi nasza największa siła” – podkreśla.

Kuba Badach dołącza do Ani Karwan

Piosenka długo czekała na swój ostateczny kształt. Przełom nastąpił, gdy zaproszono do współpracy Kubę Badacha. Wspólne nagranie z tym artystą było dla Ani Karwan spełnieniem zawodowych ambicji. To jego wokal pozwolił wokalistce dostrzec w tej opowieści nowe znaczenie.

„Kiedy dojrzewała w szufladzie, poczułam, że potrzebuję do niej partnera. Dopiero kiedy Kuba nagrał swoje wokale, zrozumiałam, że potrafię dopełnić tę historię i dostrzec jej głębszy sens” – przyznaje wokalistka.

Ania Karwan o radzeniu sobie ze stratą

Obecność Kuby Badacha sprawiła, że piosenka ewoluowała ze zwykłej kłótni w opowieść o akceptacji tego, co przynosi los. Ania Karwan podzieliła się swoim spojrzeniem na utwór. Wyjaśniła, że dla niej „Będę tu na Ciebie czekać” to historia o radzeniu sobie ze stratą.

„To piosenka nie tylko o tym, żeby w partnerskim związku umieć odpuszczać i sobie wybaczać. To również opowieść o tym, że strata jest nieodłączną częścią życia. I choć niełatwo się z nią pogodzić, trzeba nauczyć się z nią żyć. Tracimy ludzi, relacje, rzeczy, które były dla nas ważne” – wyjaśnia artystka. Mimo trudnego tematu, w piosence wciąż pozostaje nadzieja. „I chociaż godzę się z tym, co przynosi życie, wiem, że wciąż mam na co czekać” – dodaje.

Co oznacza „Będę tu na Ciebie czekać”?

Zderzenie emocji Ani Karwan i muzycznej klasy Kuby Badacha dało wyjątkowy efekt. Ich śpiew tworzy dialog, który dodaje całości wyrazistości. Utwór zostawia przestrzeń na przemyślenia, nie dając jednoznacznych podpowiedzi.

Słuchacze mogą interpretować piosenkę jako historię o ocalonej miłości, tęsknocie za kimś bliskim lub szukaniu ukojenia po stracie. Słowo „czekanie” staje się symbolem nadziei, że mimo przeciwności, wciąż można doświadczyć czegoś pozytywnego.