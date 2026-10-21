Ten przebój Maanamu zna cała Polska. Za słowami Kory stoi bolesna rozłąka

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Maja Budka
2026-10-21 10:12

Miliony Polaków śpiewały go jako wyznanie miłości, nie wiedząc, że jego źródłem była bolesna rozłąka. Największy przebój Maanamu skrywa historię, która nadaje jego słowom zupełnie nowy, głębszy sens.

Wokalistka Kora śpiewa do mikrofonu podczas koncertu na tle niebieskich świateł. O historii jej hitów przeczytasz na Eska2.
Autor: Zawada/ AKPA Kora, czyli Olga Jackowska, legenda polskiej sceny muzycznej zmarła 28 lipca 2018 roku w wieku 67 lat na raka jajnika.

Czy pamiętasz ten moment, gdy po raz pierwszy usłyszałeś charakterystyczny motyw gitarowy, a chwile później głos Kory zaśpiewał proste słowa o miłości? Wyjątkowy przebój Maanamu z 1983 roku od dekad towarzyszy naszym najważniejszym wspomnieniom i wywołuje natychmiastowe wzruszenie. Rzadko jednak zastanawiamy się, co tak naprawdę wydarzyło się w życiu artystów, zanim ten kultowy singiel trafił na radiowe anteny. Za tą utkaną z prostych słów piosenką stoi bardzo osobista historia, w której pierwsze skrzypce grała rozłąka.

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Skąd wziął się ten niezwykły utwór?

Początek lat osiemdziesiątych w Polsce był czasem trudnym i szarym, a muzyka stanowiła dla wielu z nas jedyne okno na świat. Właśnie wtedy Maanam znajdował się na fali wznoszącej, podbijając serca słuchaczy kolejnymi mocnymi nagraniami. Marek Jackowski stworzył niezwykle wpadającą w ucho linię melodyczną, która potrzebowała odpowiedniego tekstu. Zespół czuł, że ma w rękach materiał na coś wielkiego, ale nikt nie spodziewał się, jak głębokie emocje zostaną w nim zamknięte. Kompozycja Jackowskiego miała w sobie niesamowitą lekkość i przestrzeń. Brakowało jednak tego jednego iskrowego elementu, który z chwytliwej melodii uczyniłby prawdziwy hymn pokolenia.

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Jak tęsknota stworzyła najpiękniejszy tekst?

Kora napisała słowa do "Kocham Cię, kochanie moje", przebywając z dala od Marka Jackowskiego. Właśnie z tej fizycznej odległości i dominującego uczucia braku narodziły się najsłynniejsze wersy w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Artystka przelała na papier swoje przemyślenia, pisząc do bliskiej osoby o uczuciu, które spalało ją od środka. Oddalenie sprawiło, że jej emocje stały się wyjątkowo czyste, proste i pozbawione zbędnych ozdobników. Słowa powstawały z potrzeby serca, jako bezpośrednie wyznanie płynące z głębokiej tęsknoty. To właśnie rozłąka sprawiła, że w tekście aż kilkanaście razy padają słowa wielkiego miłosnego wyznania. Kiedy Kora i Marek połączyli te odległe od siebie światy słów i dźwięków, powstała kompozycja o niesamowitej sile rażenia. Piosenka błyskawicznie trafiła na szczyty list przebojów i spędziła tam wiele tygodni.

Dlaczego ten hit wciąż porusza nasze serca?

Słuchając tego utworu dzisiaj, wciąż czujemy tę samą szczerość, która towarzyszyła artystom w studio nagraniowym. Piosenka przetrwała próbę czasu, ponieważ mówi o doświadczeniu uniwersalnym dla każdego z nas. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu tęsknił za kimś bardzo bliskim i szukał najprostszych słów, by to opisać. Kora ubrała tęsknotę w zdania, które do dziś potrafi wyśpiewać cała Polska. To piękna pamiątka po niezwykłym duecie twórczym, jaki tworzyli Kora i Marek Jackowski. Choć ich prywatne losy toczyły się krętymi ścieżkami, ta piosenka na zawsze pozostanie świadectwem ich niezwykłego porozumienia. Gdy dzisiaj słyszymy w radiu te znajome dźwięki, znowu wracamy do tamtych lat i własnych miłosnych historii. I chociaż minęło tyle czasu, ten utwór niezmiennie przypomina nam, jak wielką moc ma prawdziwe uczucie.

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