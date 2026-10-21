Eurowizja Junior 2026 - kto z Polski? Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?

Eurowizja Junior 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się finał?

Tradycyjnie Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w ostatnich miesiącach roku. Finałowy koncert zaplanowany został na 24 października. Przypomnijmy, że poprzednią edycję w gruzińskim Tbilisi wygrała młoda Francuzka, Lou Deleuze, śpiewając piosenkę „Ce Monde”. Zgodnie ze zwyczajem to właśnie francuski nadawca publiczny powinien zorganizować kolejne wydarzenie, jednak zrezygnował on z tego przywileju, tłumacząc decyzję problemami budżetowymi. W związku z tym władze EBU rozpoczęły poszukiwania chętnych wśród innych krajów zrzeszonych w organizacji. Wygrała kandydatura Malty, a tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się w hali Malta Fairs & Conventions Centre w miejscowości Ta' Qali.

Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026?

W tym roku Polska swojego reprezentanta na Eurowizję Junior 2026 wybrała bardzo szybko. Decyzją publicznego nadawcy bezpośrednią przepustkę na europejską scenę otrzymała osoba, która triumfowała w ostatniej odsłonie muzycznego show „The Voice Kids”. Zwycięzcą okazał się Wiktor Sas, a jego eurowizyjna propozycja nosi tytuł "Gravity". Autorami piosenki są m.in. Tribbs i Lanberry.

Historia Polski na Eurowizji Junior

Oto pełne zestawienie polskich reprezentantów w konkursie na przestrzeni lat:

2003: Katarzyna Żurawik z piosenką „Coś mnie nosi” (16. pozycja)

2004: Zespół KWADro w utworze „Łap życie” (17. pozycja)

2016: Olivia Wieczorek i „Nie zapomnij” (11. pozycja)

2017: Alicja Rega z „Mój dom” (8. pozycja)

2018: Roksana Węgiel z hitem „Anyone I Want to Be” (zwycięstwo)

2019: Viki Gabor z utworem „Superhero” (zwycięstwo)

2020: Ala Tracz zaśpiewała „I’ll Be Standing” (9. pozycja)

2021: Sara James z piosenką „Somebody” (2. pozycja)

2022: Laura Bączkiewicz w „To The Moon” (10. pozycja)

2023: Maja Krzyżewska z „I Just Need A Friend” (6. pozycja)

2024: Dominik Arim zaśpiewał „All Together” (12. pozycja)

2025: Marianna Kłos i utwór „Brightest Light” (8. pozycja)