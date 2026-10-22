Kolejny sezon Hotelu Paradise w nowej odsłonie. Znamy miejsce nagrań i przybliżony czas premiery

Hotel Paradise 14. Edyta Zając znowu w roli prowadzącej

Edyta Zając powróciła do telewizyjnego "Raju". W mediach społecznościowych udostępnia ujęcia z lokalizacji, gdzie realizowana jest najnowsza seria. Pokazuje m.in. zakulisowe przygotowania i proces szykowania się przed wejściem na plan. Dzięki temu widzowie mają okazję podejrzeć kulisy powstawania programu, chociaż wiele kwestii pozostaje jeszcze tajemnicą.

Warto przypomnieć, że modelka zastąpiła Klaudię El Dursi w roli prowadzącej podczas trzynastej edycji "Hotelu Paradise". Teraz znowu poprowadzi uczestników przez zawiłości reality show. Udostępniane przez nią materiały jednoznacznie dowodzą, że prace nad kolejną odsłoną są zaawansowane.

Dominikana nowym tłem dla uczestników nowej edycji Hotelu Paradise

Kluczową wiadomością dla widzów jest miejsce nagrywania programu. Czternasty sezon "Hotelu Paradise" powstaje na Dominikanie. To tam grupa singli zamieszka, nawiąże znajomości i zacznie tworzyć pary przed obiektywami kamer. Egzotyczna sceneria to jednak tylko jeden z elementów, który ciekawi fanów. Dotychczas nie zaprezentowano oficjalnego zestawienia uczestników ani nie sprecyzowano reguł najnowszej edycji. Czas pokaże, czym tym razem zaskoczą nas producenci i czy wprowadzą innowacyjne zasady gry.

Kiedy widzowie zobaczą 14. sezon Hotelu Paradise?

Pojawił się też pierwszy przeciek dotyczący planów emisyjnych. Wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona "Hotelu Paradise" zadebiutuje na ekranach wiosną. To dobra wiadomość dla widzów, którzy nie będą zmuszeni czekać z wypiekami na twarzy do jesiennej ramówki. Stacja nie potwierdziła jeszcze konkretnej daty startu. Brakuje również informacji o składzie ekipy oraz dniach i godzinach nadawania odcinków. Należy się spodziewać, że kolejne szczegóły będą dawkowane przez produkcję wraz z upływem czasu i postępem prac na dominikańskim planie.