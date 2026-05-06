Agnieszka Pilaszewska przekazała tragiczną wiadomość. Gwiazda "Miodowych lat" opłakuje śmierć matki

Agnieszka Pilaszewska w żałobie. Nie żyje matka gwiazdy Miodowych lat

61-letnia artystka zamieściła w środę w sieci niezwykle osobisty i smutny komunikat. Na jej instagramowym profilu pojawiła się czarno-biała fotografia, która przedstawia starszą kobietę wpatrzoną w okno. Krótki podpis ze słowem "Mama" oraz ikoną czarnego serca wystarczył, aby wywołać ogromne poruszenie wśród fanów. Setki internautów z najróżniejszych zakątków kraju pospieszyły z wyrazami współczucia dla pogrążonej w smutku rodziny.

Osobista tragedia nie umknęła uwadze koleżanek i kolegów ze środowiska aktorskiego, którzy postanowili wesprzeć artystkę. W sekcji komentarzy pod pamiątkową fotografią błyskawicznie głos zabrały znane postacie polskiego show-biznesu. Wyrazy solidarności przekazały między innymi 58-letnia Beata Ścibakówna, o dziesięć lat młodsza Katarzyna Zielińska oraz 42-letnia Katarzyna Dąbrowska. Swoje współczucie wprost i bardzo osobiście wyraziła także 72-letnia Barbara Bursztynowicz, kierując do znajomej niezwykle ciepłe słowa wsparcia.

"Przytulam Was mocno, mocno, mocno" - napisała aktorka.

Trudne relacje rodzinne. Ojciec Agnieszki Pilaszewskiej odszedł w 2021 roku

Aktorka zazwyczaj unika publicznego opowiadania o sprawach prywatnych i niechętnie wraca do historii ze swoimi najbliższymi. Warto przypomnieć, że na początku 2021 roku odszedł jej ojciec Ryszard. Mężczyzna trafił wówczas do placówki medycznej po tym, jak konieczna okazała się nagła interwencja strażaków. Z relacji Mariana Malinowskiego, który dobrze znał zmarłego, wynikało, że służby ratunkowe zostały pilnie wezwane na miejsce przez zaniepokojoną opiekunkę, gdy senior całkowicie przestał reagować na wezwania.

Odtwórczyni słynnej roli w "Miodowych latach" nigdy nie ukrywała chłodnych stosunków ze swoim ojcem. Artystka stanowczo odrzucała sytuację, w której po zakończonym małżeństwie mężczyzna całkowicie od nowa ułożył sobie życie prywatne. Co niezwykle ciekawe w całej tej skomplikowanej historii, z jego nową wybranką znakomicie dogadywała się matka aktorki, o czym wprost informowały media po śmierci mężczyzny.

Z tego powodu Agnieszka sporadycznie utrzymywała z nim kontakty. Ale rodzice aktorki mimo rozwodu utrzymywali ze sobą kontakt. Jej mam lubiła nawet nową żonę byłego męża - mówili w rozmowie z "Faktem" znajomi zmarłego.

