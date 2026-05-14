Zawodnik Górnika Konin - Aleksander Szulc - prosto z Juniorów do Seniorów

Prosto z juniorów do seniorów. Aleksander Szulc skończył 15 lat i został wcielony do pierwszej drużyny Górnika Konin. Jak mówi młody zawodnik, łatwo nie było...

Wydaje mi się, że dokonałem tego, walką determinacją i ciężką pracą.

Nowy piłkarz konińskiej drużyny jest najmłodszym zawodnikiem. Taki krok zarządu ma pokazać, że klub stawia na kształcenie swoich podopiecznych i stawianie ich jak najwyżej.

Aleksander Szulc to zawodnik, który się wyróżnia i chcemy dać mu szansę w seniorach, bo na to zasługuje. Jest bardzo skuteczny w swojej drużynie.

Mówił trener Biało-Niebieskich, Marcin Woźniak. Fundamentalnym zadaniem klubu jest rozwój wszystkich zawodników.