Droga rowerowa po przebudowie Alei 1 Maja w Koninie okiem rowerzystów

Prace budowlane w centrum Konina rozpoczęły się na początku wakacji w ubiegłym roku. Oprócz budowy tam ścieżki rowerowej naprzeciwko urzędu wojewódzkiego został wybudowany przystanek wiedeński – jego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni przy przystanku do wysokości chodnika. Rozwiązanie to umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do autobusu oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. W sierpniu ub. roku drogowcy rozpoczęli prace na Alejach 1 Maja - od ul. Romualda Traugutta do ul. Powstańców Styczniowych. Tam zbudowana została droga dla rowerów. Prócz niej na skrzyżowaniu Alei 1 Maja i ul. Traugutta zamontowana została sygnalizacja świetlna, a przejście dla pieszych zostało przesunięte między wjazdem w ul. Traugutta a przystankami MZK. Zmianie uległa również organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowa – Aleje 1 Maja. Wprowadzone zostały również śluzy dla rowerzystów

Na tych odcinkach już istniały duże fragmenty dróg dla rowerów, które dzięki tej inwestycji zostały połączone, także już szybko możemy przedostać się przez centrum miasta z jednego osiedla do drugiego osiedla, ale również dojechać do celów podróży znajdujących się na Alejach 1 Maja. I tak nastąpiła znaczna poprawa skomunikowania rowerowego Ronda Solidarności. Teraz już możemy w zasadzie całe rondo objechać rowerem przy pomocy infrastruktury rowerowej - powiedział Bartłomiej Kózka z Rowerowego Konina

Warto wiedzieć, że po przebudowie nastąpiła zmiana organizacji, która dotyczy zarówno kierowców jak i rowerzystów

Zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa, także prosimy o patrzenie i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.Obecnie przy wjazdach na przejazdy dla rowerów, dla rowerzystów postawiono znaki A7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czyli tak naprawdę odwrócono te kodeksowe zasady pierwszeństwa przejazdu przy wylotach z ronda. Teraz to rowerzyści mają ustąpić pierwszeństwa - tłumaczy Bartłomiej Kózka

Warto dodać, że drogi rowerowe powstawały przy ścisłej współpracy Miasta z Rowerowym Koninem. Niektóre projekty udało się wcześniej zrealizować ze środków Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Budowa ścieżek i zmiany w organizacji ruchu zostały przeprowadzone w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. Ich koszt w przypadku prac na Alejach 1 Maja wyniósł ponad 3,8 mln zł, a na ul. Popiełuszki prawie 330 tys. Na realizację projektu Miasto Konin otrzymało dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.