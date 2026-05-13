Osiem ogrodów terapeutycznych w gminie Stare Miasto już niedługo
Emilia Czerniejewska
2026-05-1318:10
Inwestycja obejmie aż osiem lokalizacji na terenie gminy – przy Urzędzie Gminy, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także przy placu zabaw w Żychlinie. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około 0,55 ha zielonej infrastruktury.
Nowe miejsca odpoczynku, edukacji i kontaktu z naturą powstaną w gminie Stare Miasto. Będą one przy szkołach, obiektach sportowych oraz w otoczeniu urzędu.
To ma sprzyjać wypoczynkowi, integracji, a także nauce i kontaktowi z naturą. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.
Tłumaczył Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto. A na realizację zadania gmina wyda ponad milion złotych.