Osiem ogrodów terapeutycznych w gminie Stare Miasto już niedługo

Emilia Czerniejewska
2026-05-13 18:10

Inwestycja obejmie aż osiem lokalizacji na terenie gminy – przy Urzędzie Gminy, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także przy placu zabaw w Żychlinie. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około 0,55 ha zielonej infrastruktury.

Stare Miasto

Autor: Gmina Satre Miasto/ Materiały prasowe

Nowe miejsca odpoczynku, edukacji i kontaktu z naturą powstaną w gminie Stare Miasto. Będą one przy szkołach, obiektach sportowych oraz w otoczeniu urzędu.

To ma sprzyjać wypoczynkowi, integracji, a także nauce i kontaktowi z naturą. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.

Tłumaczył Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto. A na realizację zadania gmina wyda ponad milion złotych.