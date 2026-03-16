XXIII Festiwal Kultury to był świat musicali

Emilia Czerniejewska
2026-03-16 14:10

Ponieważ każdy Festiwal Kultury miał swój temat przewodni, nie mogło być inaczej. Tym razem licealistom przyświecał Świat Musicali. Dzięki temu, cała publiczność, która pojawiła się na tym wydarzeniu, mogła przenieść się w pasjonujący świat musicalu.

Festiwal Kultury

i

Choć nie mają klas typowo artystycznych, od 23 lat, każdego roku przygotowują Festiwal Kultury. I jak się okazuje w II konińskim Ogólniaku talentów nie brakuje, o czym zapewnia Danuta Godyń, pomysłodawczyni Festiwalu Kultury

Wiele talentów się tutaj objawiło. Przychodząc do naszej szkoły, nie wiedzieli kim są, a po czterech latach nauki, odkryli kim są. Są prawdziwymi artystami.

W tym roku  scenie konińskiego Domu Kultury Oskard występowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.

To coroczna impreza, która jest tradycją naszej szkoły. Jest to dzień, kiedy kultura jest dla nas najważniejsza. Festiwal jednoczy uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i wszystkich, którzy tworzą społeczność II LO. To przede wszystkim śpiew, taniec, kabaret i dobra zabawa

Mówiła Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II LO. Więc oprócz zakuwania z którego słynie drugie, okazuje się, że uczniowie potrafią się  dobrze bawić się i rozwijać swoje talenty.