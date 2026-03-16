XXIII Festiwal Kultury to był świat musicali

Choć nie mają klas typowo artystycznych, od 23 lat, każdego roku przygotowują Festiwal Kultury. I jak się okazuje w II konińskim Ogólniaku talentów nie brakuje, o czym zapewnia Danuta Godyń, pomysłodawczyni Festiwalu Kultury

Wiele talentów się tutaj objawiło. Przychodząc do naszej szkoły, nie wiedzieli kim są, a po czterech latach nauki, odkryli kim są. Są prawdziwymi artystami.

W tym roku scenie konińskiego Domu Kultury Oskard występowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.

To coroczna impreza, która jest tradycją naszej szkoły. Jest to dzień, kiedy kultura jest dla nas najważniejsza. Festiwal jednoczy uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i wszystkich, którzy tworzą społeczność II LO. To przede wszystkim śpiew, taniec, kabaret i dobra zabawa

Mówiła Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II LO. Więc oprócz zakuwania z którego słynie drugie, okazuje się, że uczniowie potrafią się dobrze bawić się i rozwijać swoje talenty.