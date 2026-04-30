Niepokojące obniżenia jezdni na moście w Koninie

Kierowców przejeżdżających mostem zachodnim na Trasie Warszawskiej zaniepokoiły obniżenia widoczne na jezdni. Taki efekt wynika z prowadzonej tam budowy mostu obok

Wykonawca poinformował nas, że powstały obniżenia są efektem dogęszczania starego nasypu, na którym zlokalizowana jest droga. Dogęszczenie i wynikające z tego zaniżenie to efekt zainstalowania dodatkowych stalowych obudów wykopów i niezbędnych zabezpieczeń zgrodzic stalowych - tłumaczy Aneta Wanjas z Urzędu Miejskiego w Koninie

Jak udało nam się dowiedzieć - te obudowy i zabezpieczenia są zaprojektowane i przy przewidziane do wykonania w ramach tego bieżącego zadania, czyli przebudowy mostu wschodniego na Warcie i zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

Obniżenia podlegają monitoringowi, są również kontrolowane przez wykonawcę. Nie odnotowano ich dalszej propagacji, są ustabilizowane - dodaje Aneta Wanjas

Zgodnie z zaleceniami wykonawcy, kierowcy przejeżdżający przez most powinni dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, w szczególności nie należy przekraczać ograniczeń prędkości wskazanych na oznakowaniach i wynikających z przepisów.Należy też zachować szczególną ostrożność w trakcie przejazdu przez teren, który jest objęty robotami i tymczasową organizacją ruchu.