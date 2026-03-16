Wygrana Sokoła Kleczew ze Świtem Szczecin

Przeciwnik z czołówki tabeli do tego silny wiatr - to było bardzo wymagające spotkanie. Jednak determinacja i chęć zwycięstwa Sokołów doprowadziły do świetnego rezultatu

Na tle dojrzałego i doświadczonego zespołu zagraliśmy dobre spotkanie. W szatni powiedziałem piłkarzom, że nie jesteśmy tak słabi, jak mogło się niektórym wydawać po wypuszczeniu zwycięstwa z Resovią, ani - po wygranej ze Świtem - mistrzami świata. Musimy dojrzeć i nabrać doświadczenia - mówił Tomasz Pozorski trener Sokoła Kleczew

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Natomiast już w 63. minucie bramkę zdobył Jacek Tkaczyk. Potem przewagę nad rywalami powiększył Maciej Śliwa, a mecz zakończyło bardzo ładne trafienie Daniela Dudzińskiego z rzutu wolnego.

Cieszy mnie powtarzalność w naszym zespole. Cieszę się także z reakcji Klaudiusza Mazura na to, co wydarzyło się tydzień temu. Bardzo dobrze w drużynie przebiega także aklimatyzacja Jacka Tkaczyka. W meczu ze Świtem zanotował gola i asystę - podsumował spotkanie Tomasz Pozorski

Najbliższy mecz domowy na kleczewskim stadionie już 22 marca o godzinie 14:00. Sokół Kleczew zmierzy się z Chojniczanką Chojnice.