Skradzione przedmioty odzyskała policja

Mieszkańcy Konina, którym w ubiegłym roku okradziono piwnice mają szansę by część przedmiotów odzyskać. Po przeszukaniu mieszkania podejrzanego o kradzieże - przejęła je policja

Do włamań tych dochodziło już w ubiegłym roku w Koninie, głównie w rejonie ulic Wyszyńskiego, Wieniawskiego, a także 11 Listopada - mówiła Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Wśród przedmiotów znajdują się miedzy innymi rowery, hulajnogi, instrumenty muzyczne, akcesoria do telefonów komórkowych, elektronarzędzia i wiele innych

Osoby, które rozpoznają swoją własność, która jest umieszczona na na zdjęciach, proszone są o kontakt z policjantem, który prowadzi tą sprawę pod numerem telefonu 47 77 52 527 - dodała Sylwia Król

Wszystkie zdjęcia odzyskanych przedmiotów znajdziecie na profilu Komendy Miejskiej Policji w Koninie.