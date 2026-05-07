Ruszyły zgłoszenia przedsiębiorców do Konkursu o Statuetkę Złotego Konia

Nagrody w tegorocznym konkursie O Statuetkę Złotego Konia zostaną przyznane w trzech kategoriach, czyli młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki

Nagroda gospodarcza jest to najważniejsza nagroda przyznawana raz w roku przez mieszkańców Konina, można powiedzieć, dla naszych najlepszych przedsiębiorców i jest to takie docenienie ich wkładu w naszą konińską gospodarkę, ale też w te usługi, które świadczą na najwyższym poziomie. Utrzymana w tym roku została kategoria lider inicjatyw prozdrowotnych. Konin jest miastem, który bardzo mocno stawia na aspekty związane z biznesem prozdrowotnym. Powstaje coraz więcej firm w tym zakresie, coraz lepszych firm, które świadczą usługi znane nie tylko w Koninie i w regionie, ale także w całej Polsce - mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina

W zeszłym roku w konkursie była kategoria lider tradycji. W tym roku została ona zastąpiona kategorią młody lider biznesu, który ma promować młodych przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców, którzy pojawili się na rynku konińskim

Ma też pokazać, że Konin jest bardzo dobrym miejscem na założenie nowego biznesu, a także jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo mamy dużo też wsparcia z różnych źródeł zewnętrznych, a także mamy też wydział współpracy z biznesem, który na pewno zaopiekuje się takim nowym przedsiębiorcą - dodał Paweł Adamów

Kandydaci do konkursu będą mogli zgłaszać się sami lub będą mogli być zgłoszeni do przyznania statuetki przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez członków kapituły. Termin składania wniosków to jest 29 maja 2026 roku. Zgłoszenia mozna wysyłać elektronicznie poprzez formularze online, mailowo – przesyłając skan podpisanego wniosku (pdf/jpg) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie.