Droga wojewódzka nr 264 we Władzimirowie będzie przebudowana

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 na odcinku prawie 1 km obejmie też pełną infrastrukturę techniczną. Zostanie poszerzona jezdnia do 7 m, wykonana będzie kanalizacja deszczowa. Od wielu lat mieszkańcy zgłaszali problemy z zalewaniem okolicznych posesji.

Będzie wybudowana droga rowerowa o szerokości 3 m, która w dalszej kontynuacji będzie spójna z planowanym projektem budowy drogi w kierunku miejscowości Kazimierz Biskupi. Będzie oczywiście po drugiej stronie chodnik dla pieszych o szerokości 2 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Będą nowe zatoki autobusowe, żeby poprawić tutaj stan bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pasażerów i komunikację miejską - powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Przebudowa zakłada dalszy ciąg komunikacyjny ulicy Wiosennej i Szkolnej, ponieważ istniejące w tym miejscu skrzyżowanie w całości zostanie przebudowane. W dalszej perspektywie będzie projektowana i budowana droga w kierunku miejscowości Bielawy, a także w kierunku miejscowości Ludwików i Wieruszew.

Rozpoczęcie prac już będzie niebawem. Za kilka tygodni firma wejdzie na wykonywanie robót drogowych. Realizacja będzie zakończona do końca tego roku - dodał Grzegorz Maciejewski

W czasie remontu kierowców czekają spore utrudnienia. Będą wytyczone objazdy, ale już teraz wójt apeluje o ostrożność

Chciałbym uprzedzić i poprosić mieszkańców o zachowanie spokoju i cierpliwości, bo jak wiemy droga wojewódzka nr 264 jest to ciąg komunikacyjny Kleczew - Kazimierz - Konin, a niestety będą problemy z wykonaniem objazdu, także objazd będzie częściowo przekierowany przez miejscowość Ludwików i za utrudnienia, które powstaną tutaj chciałbym przeprosić, ale prosić przede wszystkim wszystkich kierowców o cierpliwość, bo już za kilka miesięcy będziemy poruszać się wspaniałym obiektem drogowym - mówił Grzegorz Maciejewski

Wartość przedsięwzięcia wynosi 6 619 041,59 zł. i w całości będzie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.