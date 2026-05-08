Most w Ślesinie wreszcie otwarty

Poprzedni most nad Kanałem Ślesińskim był wybudowany w 1950 roku i wytrzymał 75 lat. W ostatnich latach był w takim stanie technicznym, że nie można było kontynuować ruchu. W związku z tym został rozebrany i w jego miejsce powstał nowoczesny obiekt o zupełnie innych parametrach

Nie tylko jezdnia, jak widać, ale z jednej i z drugiej strony ciąg pieszo-rowerowy, a więc szerokość tego mostu jest znacznie szersza niż tego starego. W związku z tym, wydaje mi się, że przez następne 100 lat powinien wytrzymać, przenosić ten ruch w sposób bezpieczny no i płynny - powiedział Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nowy most ma konstrukcję stalową. Jego wymiary to 17 m szerokości i 74 m długości. Jednak przebudowa sięga łącznie do 350 m. wyremontowanej drogi.

Most w Ślesinie to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie konińskim. Łączy miasto z Mariną i dalej droga prowadzi do Sompolna, a także do Lichenia. Z niecierpliwością czekaliśmy na otwarcie przeprawy - mówi Piotr Maciejewski, burmistrz Ślesina

Ogromne utrudnienie dla mieszkańców, dla osób odwiedzających gminę Ślesin. 20 miesięcy gmina podzielona była na dwie części, z brakiem możliwości szybkiego przejazdu. Udało się mimo trudnej jesieni, mimo mroźnej zimy w ciągu 20 miesięcy inwestycję zakończyć. Co dla nas ważne, tylko jeden sezon letni most był wyłączony. Teraz przed sezonem udało się zakończyć, także ogromnie się cieszymy - dodał Piotr Maciejewski

Remont formalnie jeszcze się nie zakończył. Prace wykończeniowe mają potrwać do lata, ale od piątku inwestycja ma pozwolenie na uruchomienie na nim ruchu.

Koszt przebudowy mostu wyniósł ponad 24 mln zł. 70% tej kwoty udało się pozyskać z funduszy unijnych, resztę potrzebnej kwoty dołożył Samorząd Województwa Wielkopolskiego.