"Relacje" tematem tegorocznego festiwalu dziecięcego w Koninie

Ponad 2400 młodych tancerzy i piosenkarzy wystąpi podczas tegorocznego festiwalu dziecięcego w Koninie. Oprócz polskich młodych artystów wystąpią też reprezentanci z Ukrainy, Słowacji, Francji, Włoch, Czech, Niemiec, Litwy, Mołdawii, Malty, Bułgarii i Izraela

10 czerwca dzieci do nas przyjeżdżają i zarówno w Centrum Kultury i Sztuki będą próby jak i u nas są próby, dlatego, że dzieciaki muszą po prostu, wiecie, sprawdzić swoje siły i i w ogóle jak się dostosować do tych scen, które mamy. A u nas w siedzibie KCK-u odbywają się pokazy choreografii i tańca i tutaj obraduje jury taneczne. Zatem w środę mamy próby, w czwartek o godzinie 9:00 rano przy naszym koniku przed KCK-iem będziemy otwierać oficjalnie festiwal i tam też przygotowaliśmy taki mały występ artystyczny w wykonaniu Małych Wojowników z Konińskiego Centrum Kultury - mówiła Lucyna Lenard-Woźniak, dyrektorka Konińskiego Centrum Kultury

Hasło festiwalu to "Relacje", dlatego poprzez wydarzenia towarzyszące festiwalowi organizatorzy chcą by pomiędzy uczestnikami wytworzyły się wyjątkowe relacje, by Konin oprócz zmagań festiwalowych pozostał w ich pamięci jako miejsce świetnej zabawy, przyjaźni i jedynej w swoim rodzaju atmosfery

Bardzo nam zależy, żeby dzieci wyjechały z Konina radosne, zadowolone i szczęśliwe, nawet jeśli nie dostaną żadnego aplauzu. Przygotowaliśmy dla nich wspaniałe wydarzenie w parku Chopina w Starym Koninie. Tam odbędą się cztery strefy.Będzie strefa rozwojowa, którą poprowadzi pan Michał Zawadka, świetny trener, psycholog, człowiek, który właśnie poprowadzi z dzieciakami taki warsztat wzmacniający dzieciaki i tam po prostu w parku Chopina to będzie jedna strefa, będzie również strefa chilloutu, będzie strefa jogi i będzie strefa street dance - dodała Lucyna Lenard-Woźniak

Barwny korowód i koncert galowy 13 czerwca na placu obok auli Jana A.P. Kaczmarka w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie https://festiwaldzieciecy.pl/