Przedszkole w Kazimierzu Biskupim jak nowe. Komfort i radość dla najmłodszych

Przedszkole nie dość, że stało się bardzo wygodne i nowoczesne to jeszcze zaskakuje bardzo ciekawą architekturą. Z daleka wygląda jak małe miasteczko składające się z kilku wyższych i niższych budynków w jasnych, pogodnych kolorach - miasteczko, w którym królują dzieci. Przedszkole po remoncie mieści dziewięć nowoczesnych sal dydaktycznych, pomieszczenia dla specjalistów, a do tego - ku uciesze dzieci - zimowe ogrody, salę gimnastyczną. Na zewnątrz znajdują się dwa place zabaw. Co ważne, przedszkole jest też przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami

Ja cieszę się, że udało się po wielu latach zakończyć remont. Proces inwestycyjny zaczął się w 2019 roku, a mamy 2026 i uroczyste otwarcie. Wierzę, że dzieci w tym pięknym obiekcie będą czuły się bardzo dobrze. Przedszkole zostało rozbudowane, o kolejne oddziały. W tej chwili możemy mieć 225 maluszków. Jest to nowoczesne przedszkole, które posiada salę gimnastyczną, pokój dla logopedy, dla psychologa. Pani dyrektor w końcu ma swój gabinet. Jest sekretariat, jest pokój nauczycielski, czyli część dla nauczycieli, wychowawców, ale także i część gospodarcza. Także nowoczesna kuchnia, nowoczesne pokoje. Są tutaj elementy pokoi zimowych. Ja myślę, że dzieci będą tutaj miały wspaniale - powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Przedszkole wraz z nowym wyglądem, zyskało też nową nazwę "Leśny Zakątek". Za taką nazwą, w drodze głosowania opowiedziała się większość przedszkolnej społeczności

Nazwa będzie nawiązywała do naszej koncepcji, że chcemy wychowywać dzieci w zrównoważonym rozwoju zgodnie z naturą i w bezpiecznych warunkach - wyjaśniła Karolina Wojciechowska, dyrektor Przedszkola "Leśny Zakątek" w Kazimierzu Biskupim

Po przebudowie przedszkole może przyjąć więcej dzieci - co jest rzadkością, ponieważ obecne statystyki, ze względu na niż demograficzny są nieubłagane - z roku na rok liczba przedszkolaków w przedszkolach maleje

Na ten moment nie narzekamy. Mamy 150 dzieci i od września zapowiada się taka sama ilość. Nasze przedszkole cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Zapewnia dzieciom dodatkowe zajęcia. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne. Kadra jest wykwalifikowana. Poszerzamy nasze kwalifikacje i możliwości, także ściągamy dzieci ze z całego powiatu - dodała Karolina Wojciechowska

Na remont i rozbudowę przedszkola udało się gminie pozyskać prawie 14 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Polski Ład. Koszt całej inwestycji to ponad 21 mln zł. Reszta środków pochodziła z budżetu gminy Kazimierz Biskupi.