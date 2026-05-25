Poznań Campus Race. Gra terenowa dla studentów

Pierwszy rok studiów dla studentów, którzy Poznania nie znają to spore wyzwanie. W szybkim poznaniu miasta może pomóc gra terenowa, która już w tę środę

To jest gra terenowa. My tutaj chcemy zintegrować całą tą społeczność akademicką w Poznaniu. Nie zamykamy się w obrębie jednej uczelni. Chcemy właśnie przełamywać te bariery, tak aby wszyscy studenci w Poznaniu mieli możliwość właśnie tej integracji. Jeżeli chodzi o takie aktywności typu właśnie gry terenowe, myślę że to też może być dobre narzędzie do na przykład rekrutacji kiedy przyjeżdżają nowi studenci ci, którzy nie znają miasta, to faktycznie to może być taki dobry sposób na to, żeby gdzieś tam nawiązać tą więź z miastem, żeby je poznać, poznać jego historię, kulturę, ale też mieć okazję do tego, aby spotkać się z innymi ludźmi po prostu z innych wydziałów, z innych uczelni - mówiła Agnieszka Nawrocka, studentka Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Pochodząca z Konina Agnieszka Nawrocka i szczecinianka Patrycja Pietrzak wpadły na pomysł stworzenia gry terenowej Poznań Campus Race. To jest projekt, który realizują w ramach uczelni przyszłości.

Nasz regulamin zakłada to, że osoby mogą rywalizować w drużynach. To jest od dwóch dwóch do czterech osób. Natomiast jeżeli ktoś chce wystartować indywidualnie, również ma taką szansę. Lider drużyny dostaje aplikację mobilną i ona jest sercem gry. Tak naprawdę drużyny, które rywalizują właśnie zespołowo, mają większe szanse, myślę, że tutaj idąc w myśl zasady co dwie głowy, to nie jedna. Natomiast, jeżeli chodzi o graczy indywidualnych, też tutaj zakładamy, że wszyscy mają równe szanse i na tym też nam bardzo zależało, żeby od początku to było jakby jasno przekazane też, żeby gracze o tym wiedzieli, że mogą tutaj rywalizować tak naprawdę pojedynczo, ale też zespołowo - dodała Agnieszka Nawrocka

Żeby się zarejestrować należy wejść na naszą stronę campusrace.pl. Tam też znajdziecie wszystkie szczegóły na temat gry. Wyścig Poznań Campus Race startuje 27 maja.