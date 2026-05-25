25 lat więzienia za zabójstwo Fabiana Zydora z Tarnowej, w powiecie wrzesińskim. Sąd Okręgowy w Koninie taką karę wymierzył trzem mężczyznom oskarżonym o uprowadzenie i zabójstwo 17-letniego chłopaka.

Sprawcy dokonali pozbawienia życia Fabiana. Bili go, kopali po całym ciele, popychali między sobą, do momentu, aż pokrzywdzony upadł na ziemię i przestał się ruszać. Ostatecznie jeden ze sprawców stanął mu nogą na głowie, co niewątpliwie świadczy o tym, że sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem.

Wyjaśnił sędzia, Karol Skocki i dodał, że Prokuratura żądała dla oskarżonych dożywocia, ale sąd był łagodniejszy.

Mimo przedstawionych okoliczności i w zasadzie braku okoliczności łagodzących, Sąd jednak uznał, że wieloletni pobyt w zakładzie karnym i długotrwała resocjalizacja, może jednak rokować, że oskarżeni zmienią swoje postępowanie.

Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.