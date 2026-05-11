Parada Kundelków... i nie tylko znów przejdzie ulicami Konina

Dzień Praw Zwierząt Konin będzie świętował Paradą Kundelków. To wyjątkowe wydarzenie, na które zwierzoluby mogą zabrać swoich podopiecznych. To też okazja by pokazać jak ważnym członkiem rodziny jest nasz czworonożny przyjaciel. Dla nich opiekunowie to centrum wszechświata, których darzą bezgraniczną miłością i wiernością - dlatego warto się im za to odwdzięczyć

Uważam, że to nasi bracia mniejsi. Powinniśmy ich kochać, szanować i uczyć młodzież i dzieci, żeby tak samo właśnie szanowały i kochały psy, kotki i inne stworzenia i inne żywe istoty, które dookoła nas żyją. Ta parada kundelków ma być takim głosem wskazującym, jak ważne są te zwierzęta dookoła nas, ile one nas uczą tak naprawdę, jakimi terapeutami potrafią dla nas być, jak bardzo nam po prostu umilają nasze życie - mówiła Lucyna Lenard-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury i pomysłodawczyni wydarzenia

W paradzie wezmą też udział psiaki ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Będzie okazja do wsparcia podopiecznych schroniska

Jak wiadomo schronisko zawsze potrzebuje środków finansowych, bo tych zwierzaków jest dużo, które tam się znajdują i trzeba się nimi zajmować. Dlatego przybywajcie, przychodźcie w dobrych nastrojach, będzie woda dla psów, będą niespodzianki, będą kotyliony. Nieważne czy to jest kot, pies, chomik i pająki - wszystkie zwierzaki mile widziane - dodała Lucyna Lenard-Woźniak

"Parada Kundelków... i nie tylko" odbędzie się 24 maja, start o godzinie 16:00 przed Konińskim Centrum Kultury. Udział w imprezie jest bezpłatny.