Park przemysłowy powstanie w Koninie

Podpisanie umowy pomiędzy Miastem Konin a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oznacza przejście do fazy operacyjnej zaplanowanych na tych terenach inwestycji

Dzięki temu uzyskujemy sześć nowych terenów inwestycyjnych gdzie już posiadamy czterech inwestorów zainteresowanych nabyciem tego terenu. Myślimy, że umowy z inwestorami będą podpisane już w tym roku, więc jest to dla nas duży sukces, a obecnie już trwają prace przygotowawcze w związku z tym terenem - powiedziała Barbara Masternak z Urzędu Miejskiego w Koninie

Obecnie jest też przygotowywana dokumentacja na drogę dojazdową oraz drogę wewnętrzną, która skomunikuje te tereny z ulicą Brunatną

Jaki jest plus dla inwestorów? - to, że jest łatwy i szybki proces zakupu później bezpośrednio gruntu już od łódzkiej strefy. Miasto będzie tak oczywiście miało również swoje profity, przede wszystkim nowych inwestorów, nowe miejsca pracy i podatki, które wpłyną do miasta. Rozmawiamy również ze strefą o nowych terenach inwestycyjnych, czyli o terenach ponad 100 hektarach hektarów, które mieszczą się wzdłuż ulicy Przemysłowej - dodała Barbara Masternak

Warto wiedzieć, że tereny, na których powstanie park przemysłowy wcześniej były własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.