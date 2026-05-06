Kolejne drzewa miododajne posadzą w Szczepidle

Emilia Czerniejewska
2026-05-06 14:36

Nowe rośliny przyjazne pszczołom, ale i ludziom zostaną posadzone w gminie Krzymów. To kolejna taka akcja w Szczepidle. A wszystko dzięki zdobytym pieniądzom na ten cel.

drzewa

i

Autor: gmina Krzymów/ Materiały prasowe

Trzydzieści drzew miododajnych, będzie posadzonych w Szczepidle. Głóg jedno lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa mają, między innymi, dawać cień, ale też umilać czas przebywającym na obiekcie rekreacyjno-sportowym.

To będą takie urokliwe drzewa. Wiem, że pan sołtys dba bardzo, razem z rada sołecką, żeby to podlać. Za co jestem bardzo wdzięczna.

wyjaśniła wójt gminy Krzymów, Danuta Mazur i dodała, że na to zadanie 13,5 tysiąca złotych dofinansowania, gmina otrzymała z budżetu Województwa Wielkopolskiego.