Wpadka Lucero Acosty w klatce MMA. Rywalka przypadkowo odsłoniła jej biust

Spis treści Lucero Acosta przekuła wpadkę ze strojem w sukces wizerunkowy

Początek pojedynku wyglądał całkiem obiecująco dla Meksykanki, jednak w końcówce pierwszej odsłony wylądowała na macie. W trzeciej rundzie dominacja Shannon Clark nie podlegała już żadnej dyskusji. Amerykanka wyprowadziła lawinę potężnych ciosów w parterze, co ostatecznie doprowadziło do silnego krwawienia u jej przeciwniczki.

W ferworze bezlitosnej walki oponentka przypadkowo pociągnęła palcami za górną część ubioru Acosty, przez co materiał zsunął się, całkowicie obnażając lewą pierś. Skoncentrowana na unikaniu kolejnych uderzeń sportsmenka w ogóle nie zdawała sobie sprawy z incydentu i zwyczajnie odwróciła się, by osłonić twarz. Chwilę później arbiter Kevin MacDonald postanowił przerwać to starcie. Meksykanka opuściła klatkę pokonana oraz mocno rozbita, a fragmenty wideo z jej intymną wpadką błyskawicznie stały się hitem internetu.

Miłośnicy mieszanych sztuk walki natychmiast wyłapali ten moment, masowo udostępniając w sieci liczne nagrania i zrzuty ekranu. Główna bohaterka tego zamieszania wcale nie rozpaczała nad zaistniałą sytuacją, uznając ją za świetną kampanię reklamową własnej osoby. Już następnego dnia za pośrednictwem profilu na Instagramie z dumą ogłosiła, że liczba jej płatnych subskrypcji poszybowała w górę. Publikując zmysłową fotografię, zamieściła wymowny dopisek:

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„Dodatkowa wypłata na OnlyFans, bo pokazałyśmy sutki podczas transmisji na żywo PFL. Słodko.”

Lucero Acosta przekuła wpadkę ze strojem w sukces wizerunkowy

Ujęcia dokumentujące niefortunne zdarzenie z udziałem walecznej Meksykanki, a także inne niezwykle odważne kadry ukazujące atuty popularnej wojowniczki, można bez problemu odnaleźć w dedykowanej galerii zdjęć, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem internautów.