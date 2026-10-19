Maja Chwalińska trzecią najwyżej notowaną Polką w historii. Najnowszy ranking WTA

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Maja Chwalińska odniosła największy obok awansu do finału Roland Garros sukces w karierze, wygrywając imprezę rangi WTA 1000. W decydującym starciu turnieju w Wuhan nasza reprezentantka okazała się lepsza od Brytyjki Sonay Kartal, triumfując 2:6, 6:4, 7:5. Te doskonałe wyniki zaowocowały awansem Mai Chwalińskiej na 11. lokatę w światowym zestawieniu tenisistek. O dwa oczka wyżej plasuje się inna polska zawodniczka, Iga Świątek. Oficjalna publikacja najnowszego notowania miała miejsce w poniedziałek, 19 października. Dla Chwalińskiej to życiowy rekord i trzeci najlepszy wynik wśród Polek w historii zestawienia WTA.
Tajemnicza rywalka Mai Chwalińskiej w finale. Sonay Kartal to tenisistka z ciekawą przeszłością
Aktualne zestawienie tenisistek
- Jelena Rybakina (Kazachstan) 9196 pkt
- Aryna Sabalenka (Białoruś) 7550
- Mirra Andriejewa (Rosja) 6306
- Jessica Pegula (USA) 6235
- Coco Gauff (USA) 5974
- Elina Switolina (Ukraina) 5229
- Karolina Muchova (Czechy) 4833
- Linda Noskova (Czechy) 4678
- Iga Świątek (Polska) 4389
- Marta Kostiuk (Ukraina) 3920
- Maja Chwalińska (Polska) 3031
Historyczne pozycje polskich tenisistek
Bezapelacyjnie najwyżej notowaną polską zawodniczką w dziejach pozostaje Iga Świątek, którą Maja Chwalińska wyeliminowała w półfinale w Wuhan. Zawodniczka z Raszyna przez długi czas przewodziła stawce, a jeszcze w 2026 roku zajmowała drugą pozycję, tuż za Aryną Sabalenką. Druga na liście wszech czasów jest Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu. Dzięki 11. lokacie Maja Chwalińska wchodzi na historyczne podium, mając w perspektywie kolejne awanse. Warto przypomnieć, że szlak przetarła Iwona Kuczyńska, meldując się w pierwszej setce w 1987 roku. Od tamtej pory w gronie stu najlepszych tenisistek świata znalazło się łącznie dwanaście reprezentantek Polski.
Polki w TOP 100 rankingu WTA (najwyższe pozycje):
- Iga Świątek - 1
- Agnieszka Radwańska - 2
- Maja Chwalińska - 11
- Magda Linette - 19
- Magdalena Fręch - 22
- Urszula Radwańska - 29
- Magdalena Grzybowska - 30
- Marta Domachowska - 37
- Katarzyna Nowak - 47
- Iwona Kuczyńska - 64
- Aleksandra Olsza - 72
- Katarzyna Piter - 95