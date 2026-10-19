Maja Chwalińska trzecią najwyżej notowaną Polką w historii. Najnowszy ranking WTA

Maja Chwalińska odniosła największy obok awansu do finału Roland Garros sukces w karierze, wygrywając imprezę rangi WTA 1000. W decydującym starciu turnieju w Wuhan nasza reprezentantka okazała się lepsza od Brytyjki Sonay Kartal, triumfując 2:6, 6:4, 7:5. Te doskonałe wyniki zaowocowały awansem Mai Chwalińskiej na 11. lokatę w światowym zestawieniu tenisistek. O dwa oczka wyżej plasuje się inna polska zawodniczka, Iga Świątek. Oficjalna publikacja najnowszego notowania miała miejsce w poniedziałek, 19 października. Dla Chwalińskiej to życiowy rekord i trzeci najlepszy wynik wśród Polek w historii zestawienia WTA.

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Aktualne zestawienie tenisistek

Jelena Rybakina (Kazachstan) 9196 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) 7550 Mirra Andriejewa (Rosja) 6306 Jessica Pegula (USA) 6235 Coco Gauff (USA) 5974 Elina Switolina (Ukraina) 5229 Karolina Muchova (Czechy) 4833 Linda Noskova (Czechy) 4678 Iga Świątek (Polska) 4389 Marta Kostiuk (Ukraina) 3920 Maja Chwalińska (Polska) 3031

Historyczne pozycje polskich tenisistek

Bezapelacyjnie najwyżej notowaną polską zawodniczką w dziejach pozostaje Iga Świątek, którą Maja Chwalińska wyeliminowała w półfinale w Wuhan. Zawodniczka z Raszyna przez długi czas przewodziła stawce, a jeszcze w 2026 roku zajmowała drugą pozycję, tuż za Aryną Sabalenką. Druga na liście wszech czasów jest Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu. Dzięki 11. lokacie Maja Chwalińska wchodzi na historyczne podium, mając w perspektywie kolejne awanse. Warto przypomnieć, że szlak przetarła Iwona Kuczyńska, meldując się w pierwszej setce w 1987 roku. Od tamtej pory w gronie stu najlepszych tenisistek świata znalazło się łącznie dwanaście reprezentantek Polski.

Polki w TOP 100 rankingu WTA (najwyższe pozycje):

Iga Świątek - 1

Agnieszka Radwańska - 2

Maja Chwalińska - 11

Magda Linette - 19

Magdalena Fręch - 22

Urszula Radwańska - 29

Magdalena Grzybowska - 30

Marta Domachowska - 37

Katarzyna Nowak - 47

Iwona Kuczyńska - 64

Aleksandra Olsza - 72

Katarzyna Piter - 95

Galeria: Maja Chwalińska i twarz z bliska

MAJA CHWALIŃSKA W TRYBIE WALEC! CO ZA MECZ POLKI!