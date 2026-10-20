Nadchodzi Warszawska Koszykarska Liga Szkół! Zmagania ruszają 22 października

Warszawa żyje koszykówką! Startuje nowa liga dla licealistów

Już w przyszłym tygodniu stolica stanie się areną sportowych zmagań na najwyższym szkolnym poziomie. Rusza Warszawska Koszykarska Liga Szkół, w której reprezentacje warszawskich liceów i techników powalczą o miano najlepszych w mieście. Kibiców czeka zacięta rywalizacja i wielkie emocje na parkietach.

Inauguracja już 22 października. Dziewczęta pierwsze na parkiecie

Sezon oficjalnie otworzą dziewczęta. Ich pierwszy turniej odbędzie się już 22 października na warszawskiej Ochocie. Gospodarzem rozgrywek będzie XIV LO im. Stanisława Staszica.

Mecze rozpoczną się o godzinie 9:00, ale kulminacyjny moment zaplanowano na południe. To właśnie o godzinie 12:00 odbędzie się oficjalne otwarcie całych rozgrywek ligowych.

Autor: Warszawska Koszykarska Liga Szkół / Stowarzyszenie Warszawski Basket/ Materiały prasowe

Chłopcy wkraczają do gry dzień później

Dzień po dziewczętach na boisko wyjdą chłopcy. Ich pierwszy turniej zaplanowano na 23 października. Młodzi koszykarze zmierzą się w III LO im. gen. Józefa Sowińskiego na Woli. Spotkania potrwają od godziny 9:00 do 12:00.

Autor: Warszawska Koszykarska Liga Szkół / Stowarzyszenie Warszawski Basket/ Materiały prasowe

Przed nami miesiące sportowych wrażeń

Start ligi to dopiero początek wielkiej koszykarskiej przygody. Projekt łączy reprezentacje warszawskich szkół ponadpodstawowych, dając uczniom szansę na regularną rywalizację i rozwijanie sportowej pasji. Przed nami kolejne miesiące zaciętych spotkań, które mają nie tylko wyłonić najlepsze drużyny, ale też budować silną szkolną społeczność wokół koszykówki.

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