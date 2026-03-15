Wielki finał sezonu Władimira Semirunnija. Zgarnął kolejny medal! Złoto

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-03-15 18:32

To był fantastyczny czas dla Władimira Semirunnija. Reprezentant Polski, który zdobył olimpijskie srebro w Mediolanie, zakończył zimowe starty z następnym medalem. Nasz zawodnik wywalczył tytuł mistrza Polski w wieloboju panczenistów!

Władimir Semirunnij

Autor: Paweł Skraba / Super Express

Władimir Semirunnij mistrzem Polski. Kolejny triumf na zakończenie sezonu

  • Władimir Semirunnij wzbogacił swoją tegoroczną kolekcję o złoto, wcześniej zdobył srebro olimpijskie i brąz na mistrzostwach świata.
  • Triumfował w zawodach zamykających sezon, zostając mistrzem Polski w wieloboju.
  • Poznaj szczegóły wygranej polskiego medalisty olimpijskiego.

Ostatnim punktem tegorocznego kalendarza panczenistów były wielobojowe mistrzostwa Polski rozegrane w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Ten okres obfitował w ogromne sukcesy dla Władimira Semirunnija, który podczas weekendowych zmagań udowodnił, że nie ma sobie równych na krajowym podwórku. Po pierwszym dniu rywalizacji wysunął się na prowadzenie, a drugiego dnia wicemistrz z Mediolanu i medalista światowego czempionatu przypieczętował wygraną wyraźną przewagą, dominując na dystansie 1500 m oraz na swoich ulubionych 10 000 m. Obok 23-letniego zawodnika z Jekaterynburga, na podium uplasowali się również Szymon Palka, reprezentujący Arenę Tomaszów Mazowiecki, oraz Roch Maliczowski z Górnika Sanok.

Zofia Braun zdominowała rywalizację kobiet w Tomaszowie Mazowieckim

W zmaganiach pań równych sobie nie miała Zofia Braun z klubu Stegny Warszawa. Dziewiętnastoletnia zawodniczka zdominowała wszystkie cztery starty wchodzące w skład klasycznego wieloboju. Tuż za warszawianką linię mety za każdym razem mijały Natalia Jabrzyk z Pilicy Tomaszów Mazowiecki oraz Emilia Zawisza z Vikinga Elbląg, co ostatecznie ukształtowało czołową trójkę zawodów.

W konkurencji wieloboju sprinterskiego po mistrzowskie tytuły sięgnęli Wiktoria Dąbrowska z Korony Wilanów oraz Mateusz Mikołajuk z Juvenii Białystok. Warto odnotować, że na starcie zabrakło wielu czołowych kadrowiczów. Z rywalizacji wycofali się między innymi uczestnicy mediolańskich igrzysk: Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek i Andżelika Wójcik.

Pełne zestawienie wyników mistrzostw Polski w wieloboju

Zestawienie mężczyzn:

  • 1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 149,270 pkt
  • 2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 158,184
  • 3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 159,281

Zestawienie kobiet:

  • 1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 167,550 pkt
  • 2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 171,511
  • 3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 174,104

Sprint mężczyzn:

  • 1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 143,275 pkt
  • 2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 144,935
  • 3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 146,080

Sprint kobiet:

  • 1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 158,830 pkt
  • 2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 164,150
  • 3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 169,400