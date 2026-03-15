Wielki finał sezonu Władimira Semirunnija. Zgarnął kolejny medal! Złoto

Władimir Semirunnij mistrzem Polski. Kolejny triumf na zakończenie sezonu

Władimir Semirunnij wzbogacił swoją tegoroczną kolekcję o złoto, wcześniej zdobył srebro olimpijskie i brąz na mistrzostwach świata.

Triumfował w zawodach zamykających sezon, zostając mistrzem Polski w wieloboju.

Poznaj szczegóły wygranej polskiego medalisty olimpijskiego.

Ostatnim punktem tegorocznego kalendarza panczenistów były wielobojowe mistrzostwa Polski rozegrane w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Ten okres obfitował w ogromne sukcesy dla Władimira Semirunnija, który podczas weekendowych zmagań udowodnił, że nie ma sobie równych na krajowym podwórku. Po pierwszym dniu rywalizacji wysunął się na prowadzenie, a drugiego dnia wicemistrz z Mediolanu i medalista światowego czempionatu przypieczętował wygraną wyraźną przewagą, dominując na dystansie 1500 m oraz na swoich ulubionych 10 000 m. Obok 23-letniego zawodnika z Jekaterynburga, na podium uplasowali się również Szymon Palka, reprezentujący Arenę Tomaszów Mazowiecki, oraz Roch Maliczowski z Górnika Sanok.

Dwa medale dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Wielki sukces po ośmiu latach

Zofia Braun zdominowała rywalizację kobiet w Tomaszowie Mazowieckim

W zmaganiach pań równych sobie nie miała Zofia Braun z klubu Stegny Warszawa. Dziewiętnastoletnia zawodniczka zdominowała wszystkie cztery starty wchodzące w skład klasycznego wieloboju. Tuż za warszawianką linię mety za każdym razem mijały Natalia Jabrzyk z Pilicy Tomaszów Mazowiecki oraz Emilia Zawisza z Vikinga Elbląg, co ostatecznie ukształtowało czołową trójkę zawodów.

W konkurencji wieloboju sprinterskiego po mistrzowskie tytuły sięgnęli Wiktoria Dąbrowska z Korony Wilanów oraz Mateusz Mikołajuk z Juvenii Białystok. Warto odnotować, że na starcie zabrakło wielu czołowych kadrowiczów. Z rywalizacji wycofali się między innymi uczestnicy mediolańskich igrzysk: Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek i Andżelika Wójcik.

Pełne zestawienie wyników mistrzostw Polski w wieloboju

Zestawienie mężczyzn:

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 149,270 pkt

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 158,184

3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 159,281

Zestawienie kobiet:

1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 167,550 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 171,511

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 174,104

Sprint mężczyzn:

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 143,275 pkt

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 144,935

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 146,080

Sprint kobiet: