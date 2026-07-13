Tomasz Lis podgrzewa atmosferę wokół Marciniaka. Internauci nie wytrzymali i wplątali Giertycha

Mundial 2026. Szymon Marciniak będzie sędziował finał?

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej wielkimi krokami zmierzają ku końcowi. Do rozegrania w USA, Meksyku i Kanadzie pozostały już tylko cztery najważniejsze spotkania, w tym półfinały oraz starcia o medale. Polscy sympatycy futbolu bacznie obserwują losy nie tylko drużyn narodowych, ale również polskiego arbitra, Szymona Marciniaka. Jak dotąd w turnieju poprowadził on dwa mecze fazy grupowej: Argentyna – Algieria zakończone wynikiem 3:0 oraz remisowe 1:1 spotkanie Egiptu z Iranem. Choć wiemy już, że nie poprowadzi półfinału Francji z Hiszpanią, który powierzono Ivanowi Bartonowi z Salwadoru, wciąż istnieje szansa, że polski sędzia otrzyma nominację na drugi półfinał między Argentyną a Anglią, mecz o brąz, bądź wielki finał. Atmosferę wokół tej sprawy podgrzał dodatkowo znany z piłkarskiej pasji dziennikarz, Tomasz Lis, którego wypowiedź wywołała lawinę komentarzy w sieci.

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To co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa to absolutne kino 😂 https://t.co/AQjRQT6tIZ— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) July 13, 2026

Tomasz Lis o sędziowaniu Szymona Marciniaka. Roman Giertych przywołany

Dziennikarz uderzył w bardzo wzniosłe tony. - Podobno jest możliwość, że to Szymon Marciniak może sędziować mecz Argentyna - Anglia albo finał. Na barki Polaka spadłaby olbrzymia odpowiedzialność za los światowej piłki i resztki wiarygodności mistrzostw. Na żadnym arbitrze w historii aż taka odpowiedzialność nie ciążyła - napisał Tomasz Lis na portalu X. Te doniosłe słowa wywołały jednak burzliwą i miejscami kpiącą reakcję internautów, a wśród uszczypliwych uwag pojawiło się nawet nazwisko polityka i prawnika, Romana Giertycha.

Marciniak to neosędzia, Giertych mógłby podważyć wynik

Taki komentarz pojawił się na portalu X, dobitnie pokazując, jak sport w Polsce nierozerwalnie miesza się z polityką. Wpis Tomasza Lisa podsumował również Krzysztof Stanowski.

To, co się dzieje od kilku dni na koncie Tomasza Lisa, to absolutne kino

Tymi słowami założyciel Kanału Zero skwitował całą sytuację, dodając do swojego wpisu śmiejącą się emotikonę.

Galeria: Szymon Marciniak z żoną

Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego