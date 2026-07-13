Bolesny spadek Igi Świątek. Ranking WTA zdradza poważne problemy

Iga Świątek osunęła się w światowym zestawieniu tenisistek z trzeciego aż na ósme miejsce.

Wszystko to pokłosie wczesnego pożegnania z londyńskimi kortami podczas Wimbledonu 2026. Polka w trzeciej rundzie zaprzepaściła szanse na ponowny triumf.

Słabszą dyspozycję naszej reprezentantki bezlitośnie obrazuje tegoroczny ranking WTA Race.

Gorsze rozstawienie Świątek po Wimbledonie. Co dalej?

Spadek Igi Świątek na niższą pozycję pociąga za sobą bezpośrednie, negatywne skutki dla jej komfortu w nadchodzących występach. Już na poziomie ćwierćfinału może mierzyć się z Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu. Wcześniej, mając wyższe rozstawienie, takie starcie mogło nastąpić najwcześniej w strefie półfinałowej. Warto dodać, że zawodniczka z Białorusi nieprzerwanie dzierży pierwszą pozycję od 21 października 2024 roku, lecz jej dystans do reszty czołówki powoli topnieje. Aktualna wiceliderka, Jelena Rybakina, zbliżyła się na odległość zaledwie 407 punktów, co zapowiada pasjonującą batalię przed zbliżającym się US Open.

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Przed naszą zawodniczką wylądowały reprezentantki Czech, dla których finał londyńskich zmagań okazał się wyjątkowo owocny punktowo. Linda Noskova zajmuje najwyższe w karierze siódme miejsce, natomiast pokonana Karolina Muchova plasuje się lokatę wyżej. W dodatku tuż za Świątek naciskają dwie groźne pretendentki do czołówki. Amanda Anisimova oraz Elina Switolina mają do niej stratę nieprzekraczającą 200 punktów. Nieco niżej Maja Chwalińska odnotowała minimalne osunięcie się, lądując na dwudziestej drugiej pozycji z wcześniejszej, dwudziestej pierwszej.

Ranking WTA po zmianach – stan na 13 lipca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301

4. (7) Coco Gauff (USA) 5649

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293

6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168

7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119

8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539

9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353

10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351

...

22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004

44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208

51. (59) Magda Linette (Polska) 1051

142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547

170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450

Jeszcze wyraźniejszy sygnał dot. kryzysu Świątek wysyła tegoroczny ranking WTA Race, który wskaże ostateczne uczestniczki elitarnego WTA Finals. Klasyfikacja ta bierze pod uwagę tylko punkty zdobyte w tym kalendarzowym roku, a Iga znajduje się tam dopiero na dwunastej lokacie. Co więcej, strata punktowa do ósmej zawodniczki, dającej kwalifikację do Turnieju Mistrzyń, stale rośnie.

Oto klasyfikacja WTA Race (stan na 13 lipca 2026):

1. Mirra Andriejewa (Rosja) 4999 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4945

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4627

4. Karolina Muchova (Czechy) 4270

5. Elina Switolina (Ukraina) 4116

6. Jessica Pegula (USA) 3950

7. Linda Noskova (Czechy) 3674

8. Coco Gauff (USA) 3484

...

12. Iga Świątek (Polska) 1954

21. Maja Chwalińska (Polska) 1464