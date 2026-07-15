Kacper Tomasiak najlepszy w Szczyrku. Zimowy mistrz wygrywa już w lipcu!

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Zwycięstwo w szczyrkowskim Memoriale Olimpijczyków padło łupem Kacpra Tomasiaka.

Zawody stanowiły inauguracyjny sprawdzian dyspozycji przed zbliżającym się cyklem Letniego Grand Prix w Wiśle.

Na podium obok triumfatora stanął jego partner ze srebrnego duetu IO, Paweł Wąsek, oraz debiutujący w gronie seniorów Kamil Waszek.

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Po fenomenalnej zimie multimedalista igrzysk Mediolan-Cortina 2026 z impetem wszedł w nowy etap przygotowań. W środę, 15 lipca, na obiekcie Skalite (HS104) w Szczyrku rozegrano pierwsze w tym sezonie letnie zmagania w ramach Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków dedykowanego pamięci Józefa Przybyły. Na starcie pojawiło się 62 uczestników, obejmując trójkę polskich skoczkiń, czterech zawodników z Czech oraz absolutną śmietankę krajowych skoków. Triumfatorem tej zaciętej rywalizacji został wspomniany bohater ostatnich igrzysk, choć różnice punktowe w czołówce były marginalne.

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Półmetek rywalizacji przyniósł niezwykle rzadką sytuację, ponieważ fotel lidera dzieliło aż czterech zawodników z identyczną notą. Byli to Kacper Tomasiak i Piotr Żyła po lotach na odległość 102 metrów, a także Paweł Wąsek i Jakub Wolny, którzy uzyskali po 102,5 metra. W decydującej rundzie to jednak najlepszy polski zawodnik minionej zimy udowodnił swoją wyższość, skacząc 100,5 metra i ostatecznie wyprzedzając drugiego Wąska (100 m) o 2,5 punktu. Największą niespodzianką okazał się niespełna dwudziestoletni Kamil Waszek, który w swoim pierwszym seniorskim sezonie brawurowo zaatakował podium z siódmej lokaty. Dzięki odległościom rzędu 106,5 oraz 100 metrów wywalczył trzecie miejsce, skacząc odpowiednio z czternastej i dwunastej belki, podczas gdy ścisła czołówka ruszała z trzynastej platformy w obu seriach.

Miejsca tuż za podium zajęła plejada uznanych reprezentantów kraju. Klemens Joniak po skokach na 100 i 102 m wywalczył czwartą pozycję, a tuż za nim uplasowali się Jakub Wolny (102,5 oraz 98,5 m) i Maciej Kot (102,5 i 99 m). Siódma pozycja przypadła Aleksandrowi Zniszczołowi (101,5 oraz 99,5 m), ósmy był Dawid Kubacki (100 i 100,5 m), a na dziewiątym miejscu rywalizację zakończył Piotr Żyła (102 i 97,5 m), tracąc do trzeciego Waszka zaledwie sześć punktów. Pierwszą dziesiątkę zawodów zamknął 19-letni junior Łukasz Łukaszczyk, który stracił do Żyły jedenaście oczek.

Rozegrany w Szczyrku konkurs był kluczowym sprawdzianem formy przed nadchodzącym startem prestiżowego cyklu Letniego Grand Prix. Inauguracyjne zawody na obiekcie w Wiśle zaplanowano już na 1 i 2 sierpnia, a reprezentacja Polski zapewne wykorzysta tam pełną pulę dziesięciu miejsc startowych, na którą składa się sześciu zawodników z podstawowej kwoty oraz czterech z grupy krajowej.

Skoki narciarskie. Pełne wyniki Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku (15 lipca 2026 r.)

1. Kacper Tomasiak - 275 pkt (102/100,5 m)

2. Paweł Wąsek - 272,5 pkt (102,5/100 m)

3. Kamil Waszek - 272 pkt (106,5/100 m)

4. Klemens Joniak - 270,5 pkt (100/102 m)

5. Jakub Wolny - 270 pkt (102,5/98,5 m)

6. Maciej Kot - 269,5 pkt (102,5/99 m)

7. Aleksander Zniszczoł - 269 pkt (101,5/99,5 m)

8. Dawid Kubacki - 268 pkt (100/100,5 m)

9. Piotr Żyła - 266 pkt (102/97,5 m)

10. Łukasz Łukaszczyk - 255 pkt (99,5/100 m)

...

15. Konrad Tomasiak - 238,5 pkt (102,5/98 m)

18. Anna Twardosz - 228 pkt (101,5/98 m)

26. Andrzej Stękała - 218,5 pkt (87/94,5 m)

34. Jan Habdas - 101,5 pkt (84,5 m)

53. Kamila Karpiel - 58,5 pkt (76 m)

61. Lena Gwóźdź - 15,5 pkt (57 m)

Kacper Tomasiak triumfatorem tegorocznej edycji Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku!Drugie miejsce zająl Paweł Wąsek, a trzecie - Kamil Waszek #skijumpingfamily pic.twitter.com/oSvFf8o6w8— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) July 15, 2026