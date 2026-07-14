Sensacyjny powrót do Paryża przed półfinałem mundialu. Gwiazdor Francji zmienia klub

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-14 14:26

Lada moment wielki hit mistrzostw świata 2026, czyli starcie Hiszpanii z Francją. We wtorek, 14 lipca, o godzinie 21:00 uwaga kibiców skupi się na Dallas, gdzie rozegrany zostanie pierwszy półfinał. W cieniu tych przygotowań media obiegła niezwykle gorąca informacja o potężnym transferze jednego z graczy. Cała Francja żyje doniesieniami o zaskakującym ruchu z udziałem Lucasa Digne'a, który przenosi się do PSG.

Piłka wpada do siatki bramki na boisku. O transferze Lucasa Digne'a do PSG przeczytasz na Eska2.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Biała piłka nożna wpada do siatki bramki na boisku sportowym.

Hitowy transfer przed meczem Francja - Hiszpania. Lucas Digne zagra w PSG

Wtorkowe starcie gigantów określa się mianem przedwczesnego finału trwającego turnieju, co wydaje się w pełni uzasadnione, jeśli spojrzymy na kadry obu ekip. Na boisku pojawią się wielkie gwiazdy: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise i Adrien Rabiot w barwach francuskich, a także Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikael Oyarzabal oraz Marc Cucurella w zespole rywali. Niezwykle ważnym elementem układanki trenera „Trójkolorowych” jest świetnie dysponowany lewy defensor Lucas Digne. Właśnie on znalazł się teraz na ustach wszystkich sympatyków futbolu nad Sekwaną. Słynny dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w piłkarskim rynku, podał, że 33-letni zawodnik dogadał się z władzami PSG i zasili triumfatorów Ligi Mistrzów po zakończeniu mundialu. Dla francuskiego obrońcy oznacza to powrót do klubu ze stolicy po dekadzie rozbratu. W międzyczasie reprezentował barwy Barcelony, Evertonu i Aston Villi. W zespole Paryżan ma pełnić rolę dublera dla Portugalczyka Nuno Mendesa.

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Lamine Yamal sprawdzi formę Francuza. Digne zagra w półfinale mistrzostw świata 2026

Reprezentant Francji cieszy się wielkim zaufaniem Didiera Deschampsa na trwających mistrzostwach. Lewy obrońca ma pewne miejsce w podstawowej jedenastce, regularnie wspierając zespół zarówno w destrukcji, jak i w ofensywnych wypadach. Wiele wskazuje na to, że 33-letni piłkarz wybiegnie na boisko również podczas wtorkowego starcia Francja - Hiszpania. Przed zawodnikiem rysuje się ogromne wyzwanie, ponieważ na jego flance operować będzie Lamine Yamal. Jak podkreśla Michał Zachodny, ekspert stacji TVP, młody Hiszpan z każdym kolejnym występem pozwala sobie na coraz śmielsze zagrania, co zwiastuje ogromne kłopoty dla defensywy.

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Taką opinią na temat zbliżającej się konfrontacji podzielił się dziennikarz TVP. Półfinałowa rywalizacja Francuzów z Hiszpanami wystartuje we wtorek, 14 lipca, punktualnie o godzinie 21:00. Główne zawody na murawie poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. Co ciekawe, nad prawidłowym przebiegiem spotkania w wozie VAR będzie czuwał polski sędzia Tomasz Kwiatkowski.

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