Sensacyjny powrót do Paryża przed półfinałem mundialu. Gwiazdor Francji zmienia klub

Hitowy transfer przed meczem Francja - Hiszpania. Lucas Digne zagra w PSG

Wtorkowe starcie gigantów określa się mianem przedwczesnego finału trwającego turnieju, co wydaje się w pełni uzasadnione, jeśli spojrzymy na kadry obu ekip. Na boisku pojawią się wielkie gwiazdy: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise i Adrien Rabiot w barwach francuskich, a także Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikael Oyarzabal oraz Marc Cucurella w zespole rywali. Niezwykle ważnym elementem układanki trenera „Trójkolorowych” jest świetnie dysponowany lewy defensor Lucas Digne. Właśnie on znalazł się teraz na ustach wszystkich sympatyków futbolu nad Sekwaną. Słynny dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w piłkarskim rynku, podał, że 33-letni zawodnik dogadał się z władzami PSG i zasili triumfatorów Ligi Mistrzów po zakończeniu mundialu. Dla francuskiego obrońcy oznacza to powrót do klubu ze stolicy po dekadzie rozbratu. W międzyczasie reprezentował barwy Barcelony, Evertonu i Aston Villi. W zespole Paryżan ma pełnić rolę dublera dla Portugalczyka Nuno Mendesa.

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Reprezentant Francji cieszy się wielkim zaufaniem Didiera Deschampsa na trwających mistrzostwach. Lewy obrońca ma pewne miejsce w podstawowej jedenastce, regularnie wspierając zespół zarówno w destrukcji, jak i w ofensywnych wypadach. Wiele wskazuje na to, że 33-letni piłkarz wybiegnie na boisko również podczas wtorkowego starcia Francja - Hiszpania. Przed zawodnikiem rysuje się ogromne wyzwanie, ponieważ na jego flance operować będzie Lamine Yamal. Jak podkreśla Michał Zachodny, ekspert stacji TVP, młody Hiszpan z każdym kolejnym występem pozwala sobie na coraz śmielsze zagrania, co zwiastuje ogromne kłopoty dla defensywy.

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Taką opinią na temat zbliżającej się konfrontacji podzielił się dziennikarz TVP. Półfinałowa rywalizacja Francuzów z Hiszpanami wystartuje we wtorek, 14 lipca, punktualnie o godzinie 21:00. Główne zawody na murawie poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. Co ciekawe, nad prawidłowym przebiegiem spotkania w wozie VAR będzie czuwał polski sędzia Tomasz Kwiatkowski.

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