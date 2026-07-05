Sensacyjny transfer Jakuba Kamińskiego. Reprezentant Polski zagra w europejskiej elicie

Transfer z FC Koeln do Benfiki. Jakub Kamiński wygeneruje gigantyczny zysk

Pod okiem selekcjonera Jana Urbana skrzydłowy zbudował solidną pozycję w reprezentacji narodowej. Zawodnik świetnie radzi sobie nie tylko w barwach narodowych, ale również w piłce klubowej. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu z VFL Wolfsburg do FC Koeln. Zespół z Kolonii niedawno zdecydował się na wykupienie Polaka, jednak wszystko wskazuje na to, że działacze nie planowali zatrzymywać go w składzie na dłużej. Z doniesień niemieckich mediów wynika, że pomocnik osiągnął już ostateczne porozumienie z nowym pracodawcą i wkrótce wzmocni portugalskiego giganta. Mowa o Benfice Lizbona, czyli drużynie z absolutnego topu w Portugalii i bardzo uznanej marce na arenie europejskiej. Ekipa z Kolonii zrobi na tym rewelacyjny interes, ponieważ zapłaciła za gracza 5,5 miliona euro, a z tytułu jego sprzedaży może otrzymać aż 20 milionów euro.

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Jak przekonuje niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg, do uzgodnienia pozostały już wyłącznie drobne szczegóły, a sam transfer absolutnie nie jest zagrożony. Cała ta przeprowadzka niesie ze sobą jeszcze jeden niezwykle interesujący wątek. Najgroźniejszym rywalem ekipy z Lizbony jest FC Porto, w którym występuje obecnie trzech kolegów skrzydłowego z polskiej kadry narodowej: Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski. Sympatycy piłki nożnej już zacierają ręce na bezpośrednie ligowe starcia ofensywnego zawodnika z naszymi stoperami, co gwarantuje bardzo pasjonujące widowiska.

Przed swoimi przenosinami do Niemiec zawodnik był związany z Lechem Poznań, w którego barwach wybiegł na murawę 85 razy i zdobył 14 goli. W dotychczasowej karierze w drużynie narodowej rozegrał z kolei 31 oficjalnych spotkań, w których zanotował trzy trafienia.

Zdjęcia: Monika Wojtas, dziewczyna Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński po meczu 26.03.2026