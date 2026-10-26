Finał turnieju "Z Orlika na Stadion". Roxie Węgiel gwiazdą na stadionie, u jej boku Kapustka i Wszołek

Finał "Z Orlika na Stadion" już 13 listopada

Już 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku odbędzie się wielki finał turnieju piłkarskiego dla młodzieży Z Orlika na Stadion. Organizatorzy zadbali o to, by na miejscu pojawiły się prawdziwe tłumy, a na liście gości znalazły się gorące nazwiska ze świata sportu i muzyki. Na scenie wystąpi Roxie Węgiel, a młodych sportowców wspierać będą m.in. reprezentanci Polski Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek.

Wydarzenie zapowiada specjalny spot promocyjny, w którym obok młodych zawodników pojawili się właśnie Kapustka, Wszołek oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sędzi piłkarskich, Karolina Bojar-Stefańska. Twórcy klipu postawili na opowieść o sile marzeń, pokazując świat z perspektywy ambitnego chłopca, dla którego każdy trening jest jak finał Ligi Mistrzów. Spot podkreśla też rolę trenerów, którzy wspierają młode talenty w drodze na wielkie stadiony.

Roxie Węgiel zagra koncert na stadionie

Jedną z największych atrakcji finału będzie bez wątpienia występ Roxie Węgiel. Wokalistka, która zdobyła popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu „The Voice Kids”, a następnie zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 roku, jest dziś jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w Polsce.

Jej koncert ma przyciągnąć na Polsat Plus Arenę nie tylko kibiców piłki nożnej, ale także fanów muzyki. To dowód na to, że wielki finał turnieju będzie czymś więcej niż tylko sportową rywalizacją.

Spotkania z influencerami i gwiazdami sportu

Na stadionie w Gdańsku zaroi się od znanych twarzy. Swoją obecność potwierdzili ambasadorzy turnieju, sportowcy, dziennikarze i popularni twórcy internetowi. Kibice będą mogli spotkać m.in. Karolinę Bojar-Stefańską, Damiana Bąbola, Qeska, Kamcia, Jacoba the Goalkeepera i Jacka Laskowskiego.

Dla fanów przygotowano specjalną strefę “meet&greet”, w której będzie można zdobyć autograf, zrobić sobie zdjęcie i zamienić kilka słów ze swoimi idolami. To wyjątkowa okazja do przeżywania sportowych emocji w towarzystwie znanych i lubianych.

Autor: "Z Orlika na Stadion"/ Materiały prasowe

Nagroda, o której marzy każdy młody piłkarz

Stawka finałowych zmagań jest ogromna. Na 12 zwycięskich drużyn czeka nagroda, która może odmienić ich życie – zgrupowanie szkoleniowe w akademii FC Porto, jednym z najlepszych tego typu ośrodków w Europie. Młode piłkarki i młodzi piłkarze będą trenować na obiektach utytułowanego portugalskiego klubu pod okiem tamtejszych szkoleniowców.

W planach są także mecze sparingowe z młodzieżowymi drużynami popularnych „Smoków”. To szansa na zdobycie bezcennego doświadczenia i poczucie się jak profesjonalni zawodnicy.

Atrakcje dla całych rodzin i transmisja w TV

Podczas finału nikt nie będzie się nudził. Organizatorzy przygotowali strefę Aktywni Lokalnie, gdzie na uczestników w każdym wieku czekać będą sportowe wyzwania sprawdzające celność, szybkość i zwinność. Z kolei w strefie ORLEN będzie można odpocząć i napić się darmowych gorących napojów.

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się w Gdańsku, mamy dobrą wiadomość. Wielki Finał turnieju Z Orlika na Stadion będzie transmitowany na otwartej antenie TVP Sport oraz online. To będzie prawdziwe święto sportu i rozrywki!